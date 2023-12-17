Буткевич вкладывает в футбол. Полесье построит стадион на 10 тысяч зрителей
Арена будет мультифункциональной для проведения концертов и киберспорта
Житомирское «Полесье» планирует построить футбольный стадион вместимостью около 10 тысяч зрителей.
Президент клуба Геннадий Буткевич вкладывает средства в развитие футбола в Житомире.
Стадион сможет использоваться как мультифункциональная арена для проведения концертов и киберспортивных мероприятий. Проект планируют представить весной.
Житомирская команда сейчас играет свои домашние матчи на Центральном городском стадионе «Полесье» вместимостью меньше 6 тысяч зрителей.
По итогам осенней половины сезона УПЛ «Полесье» занимает 3-е место в турнирной таблице (32 очка), уступая «Кривбассу» и «Днепру-1» (по 34).
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