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Украина. Премьер лига
17 декабря 2023, 20:59 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:07
1012
0

Буткевич вкладывает в футбол. Полесье построит стадион на 10 тысяч зрителей

Арена будет мультифункциональной для проведения концертов и киберспорта

17 декабря 2023, 20:59 | Обновлено 17 декабря 2023, 21:07
1012
0
Буткевич вкладывает в футбол. Полесье построит стадион на 10 тысяч зрителей
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Житомирское «Полесье» планирует построить футбольный стадион вместимостью около 10 тысяч зрителей.

Президент клуба Геннадий Буткевич вкладывает средства в развитие футбола в Житомире.

Стадион сможет использоваться как мультифункциональная арена для проведения концертов и киберспортивных мероприятий. Проект планируют представить весной.

Житомирская команда сейчас играет свои домашние матчи на Центральном городском стадионе «Полесье» вместимостью меньше 6 тысяч зрителей.

По итогам осенней половины сезона УПЛ «Полесье» занимает 3-е место в турнирной таблице (32 очка), уступая «Кривбассу» и «Днепру-1» (по 34).

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Полесье Житомир Геннадий Буткевич строительство стадиона Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Трибуна
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