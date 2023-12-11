Итоговая таблица осени. УПЛ идет на зимнюю паузу. Кто претендует на медали?

Завершился 17-й тур Украинской Премьер-лиги, последний в 2023 году. УПЛ отправляется на длительную зимнюю паузу, до 24 февраля.

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Зимним чемпионом стал криворожский «Кривбасс» (34 очка) после ничьей с «Зарей» (2:2). Также 34 пункта имеет «Днепр-1», который в последнем туре сыграл вничью (1:1) с «Полесьем» (32 балла).

Донецкий «Шахтер» имеет 31 очко и две игры в запасе. Пятым идет киевское «Динамо» (28 пунктов и 3 матча в резерве), обыгравшее «Оболонь» (2:0).

Первые две команды УПЛ выйдут в квалификацию Лиги чемпионов 2024/25 (Q2 и Q4). При этом, если чемпионом станет «Шахтер», то донецкий клуб благодаря высокому клубному рейтингу может попасть напрямую в групповой раунд ЛЧ 2024/25, если не будет использовано место, зарезервированное для победителя ЛЧ 2023/24.

Обладатель Кубка Украины (или третье место УПЛ) получит путевку в квалификацию Q3 Лиги Европы. Команды, которые финишируют на 3-м и 4-м месте (или же 4-м и 5-м, если обладатель Кубка попадет в топ-3), выступят в Q2 Лиги конференций.

Внизу турнирной таблицы чемпионата Украины находятся «Оболонь» (14 баллов) «Заря», «Верес» (по 12) и «Минай» (6). Две команды покинут УПЛ, а еще две – 13-я и 14-я позиции – сыграют переходные матчи с 3-м и 4-м клубами в таблице Первой лиги.

🏆 Украинская Премьер-лига. 17-й тур

🔹08.12. 15:00. Полесье – Днепр-1 – 1:1

🔹08.12. 17:00. Шахтер – Верес – 2:0

– Верес – 2:0 🔹09.12. 15:00. Кривбасс – Заря – 2:2

🔹10.12. 13:00. Ворскла – Рух – 1:1

🔹10.12. 15:00. Черноморец – Колос – 1:0

– Колос – 1:0 🔹11.12. 14:00. Металлист 1925 – Александрия – 0:3

– 0:3 🔹11.12. 15:00. Динамо – Оболонь – 2:0

Матч ЛНЗ Черкассы – Минай перенесен на весну 2024 года.

Турнирная таблица УПЛ