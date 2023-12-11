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Динамо Киев
11.12.2023 15:00 – FT 2 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:05
4544
126

Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони

Противостояние двух киевских команд испортило раннее удаление в составе «пивоваров»

11 декабря 2023, 17:05 | Обновлено 11 декабря 2023, 18:05
4544
126
Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони
УПЛ

Заключительным матчем в календарном 2023 году украинской Премьер-лиги стало громкое противостояние в рамках столицы. В киевском дерби между собой уже в третий раз в текущем сезоне сошлись «Динамо» и «Оболонь», и при этом единственным результатом, который не был зафиксирован между этими командами за последние полгода, была ничья. Очень символично, ведь страсти не утихали в каждом из поединков.

«Пивовары» на старте кампании проиграли в чемпионате (2:4), но затем взяли сенсационный реванш в Кубке Украины (1:0). И хотя продвигаться дальше по турнирной сетке им это не очень помогло, но команда Валерия Иващенко хотя бы моральной компенсацией за то поражение была довольна. Но перед началом очередного футбольного уикенда, который задел даже начало новой недели, «Оболонь» находилась на грани зоны переходных матчей, поэтому именно добытые баллы в отчетной игре интересовали ее больше всего.

Кто-то спокойно может сказать, что этот матч получился не таким, как планировалось заранее. И с этим трудно будет не согласиться. Уже на 13 минуте Вовкун пропустил себе за спину заброс на ход Ванату, после чего потянул соперника на газон – прямая красная карточка вопросов не вызвала, а вот судьба матча подвисла в воздухе.

Интересно было наблюдать за тем, как «Динамо» сразу же пыталось воспользоваться преимуществом, но у него ничего не получалось. Ванату иногда удавалось найти пространство между линиями защиты соперников, которые как будто того удаления и не заметили, но переиграть Кичака он все равно не мог. А потом «пивовары» закрылись настолько плотно, что нападение хозяев поля было вынуждено просто пожимать плечами.

И при этом команда Валерия Иващенко еще умудрялась выходить в контратаки и собирать предупреждения для фланговых игроков соперников, что было вообще нонсенсом при таком сценарии развития событий. Оптимистичный настрой у гостей сохранялся до середины второго тайма, когда внезапно все пошло наперекосяк.

На самом деле, уже когда «пивовары» пропустили на 67 минуте по итогам удара Бенито с правого фланга штрафной между ног Кичаку, то все было понятно заранее. Просто не было ресурсов у «Оболони» для того, чтобы переломить ход игры в дальнейшем. А тут еще и второе удаление за две неоправданные желтые карточки от Мороза свалилось как снег на голову. Кстати, снежило в столице в этот вечер в том числе.

И со всем этим команда Иващенко подошла к заключительным минутам противостояния, где сама себе привезла пенальти из-за опрометчивого фола Лукьянчука против Буяльского на правом углу вратарской, что позволило Ванату с отметки пробить под левую стойку и забить очередной мяч в сезоне. И где же интрига? Вроде и существовала, но быстро закончилась.

Календарный 2024 год в контексте официальных матчей «Динамо» начнет с гостевой игры против харьковского «Металлиста 1925», а «Оболонь» дома будет играть против одесского «Черноморца».

Наши оценки:

«Динамо Киев» (замены): Вивчаренко – 6,0, Бенито – 6,5, Андриевский – 6,0, Супряга – б/о, Караваев – б/о.

«Оболонь» (замены): Нагиев – 6,0, Груша – 6,0, Суханов – б/о.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Динамо» Киев – «Оболонь» – 2:0

Гол: Бенито, 67, Ванат, 89 (пен.)

Предупреждения: Волошин, 31, Дубинчак, 43, Бражко, 90+4, Андриевский, 90+5 – Карась, 73, Мороз, 74, Суханов, 81, Лукьянчук, 88

Удаление: Вовкун, 13 (грубый фол), Мороз, 84 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак (Вивчаренко, 61), Сирота, Дячук, Тымчик – Бражко – Кабаев (Караваев, 90), Шапаренко (Андриевский, 66), Буяльский, Волошин (Бенито, 62) – Ванат (Супряга, 90).

«Оболонь»: Кичак – Прокопенко, Лукьянчук, Вовкун, Карась, Мединский – Косовский (Нагиев, 46), Мороз, Черненко – Тарануха (Груша, 70), Краснопир (Суханов, 80).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 19 (7) – 4 (2)
Угловые: 9 – 1
Оффсайды: 0 – 2.

ДИНАМО КИЕВ – ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 126
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Александр Шевченко
Дыбил двинятин и то молчит, а этот евпаторийский долбень с банкой пива все ноет и ноет. 
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FunnyCat_____
С победой самый популярный и титулованный клуб Украины!
по игре, фол последней надежды сыграл на руку пивоварам, даже не помышляя об атаке, они вполне грамотно оборонялись и если бы не забил Бенито, кто знает как сложились бы последние 20 минут игры.
Такой себе чемпионшиповский футбол 10 летней давности от Оболони, подкаты вместе с ногами, лонгболы, максимальная плотность в обороне и надежда на стандарты!
 в принципе вылетать не должны но нужно что то делать с карточками, так можно каждую игру заканчивать в меньшинстве
По ДК, как то слишком академично играли киевляне до забитого, все эти изящества с пропусками и пасами на третьего разбивались о стену защитников Оболони, удивляло что кроме Бражко почти никто не бил издалека. 
Бенито молодец вовремя подкараулил и забил!
Не понравился Кабаев, вроде и может обыграть 1 в 1 но в фазе завершающих передач очень и очено слабо
не удивлен что ДК хочет вингера брать
ну и ЦЗ зимой явно не помешает
УДАЧИ ДК в весенней части чемпионата под руководством СаШО !!!
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+7
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FunnyCat_____
В честь победы ДК, продавцы арбузов забирают Лигу Конференций с холодной феодосийской трассы в теплый кишлак !
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+4
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Fitness.sports
Кому не нравится победа Динамо, пусть вспомнит победу шахтаря над оболонью. 
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Gargantua
если говорить на чистоту, то гол Бенито это везение.
вратарь допустил ошибку в простой ситуации. 
игра еще раз показала, что играть на контратаках при наличии пространства у Динамо получается хорошо, а вот с вскрытием автобуса проблемы никуда не делись.
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+3
Gargantua
пока самая тяжелая игра Шовковского
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+3
Strannik
Слабо играть без того чтобы у соперника полкоманды удалили?
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+2
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Mamay
От тому я і не дивлюсь чемпіонат України, шо не гра вилучення пенальті сумнівні, дно повне самі для себе грають за свої гроші і з пустими трибунами, вже б сіли в кабінетах поділили місця і нікого не мучили))))
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+1
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sania
Як завжди від кротівні жодних аргументів чи фактів. Лише маячня про шуби, опзж. За окремих нетрадиціоналів навіть не говорю, ті все про своє.
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+1
FunnyCat_____
 и как обычно юзовский кружок любителей активного отдыха, финишировал выше ДК только благодаря кабинетным играм. Смотрел 3 матча копанки в этом сезоне полностью
в матче с Вересом, гол после остановки игры -  купленная судейка защитала,  в матче с Рухом -  всем селом стояли на воротах спасая очко, но снова только купленная судейка помогла отменив чистый гол руховцев, а сколько еще всего было в этом сезоне?
 новый президент УАФ обязан  отстранить всех донецких судеек а монзулиху вообще отлучить от футбола пожизненно, а сам шахтер должен повторить участь Ювентуса за годы и десятилетия судейского беспредела в чемпионате Украины!
если я в чем то не прав, приведите мне пример, каким еще командам судьи дают пенальти за игру жопой у соперника, и это при наличии ВАР?
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Roman serhi
Них себе...Это же Оболончестер Сити обыграли
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FunnyCat_____
Я не понимаю, как вообще открывается рот  кротоколхозников, после того как их кружку физкультуры дают пенки за игру жопой у соперника?
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December 32
Так мы и не  узнали, что же хотел приготовить тренер Оболони после посиделок на игре Динамо - 1925.     Если копировать харьковчан, то это удалось.   Те же  -2 в  РМ.   Правда  металлисты сегодня рыгали после той игры.)     А Оболонь уходит в отпуск второй из сильнейших команд Киева.    Динамо таки вырвало первенство города.   Но какой ценой!  Пришлось отказаться от КЛЧ, КЛЕ, КЛК и даже Кубка Украины.
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mastorent
пивная банка так скоро инсульт заработает. переживаю блин)
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+1
DK1961
Запасному клиенту 6-й палаты из Лиги конференций: ты лучше о своем побеспокойся и жди португальское порно.
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Виктор Войцеховский
Дырявым из ОРДЛО педорублики платят чтобы срать на ветках Динамо. Пожалеем убогих, они на будку свою бомжацкую собрать не могут
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AK.228
Два вилучення, пенальті…
Опезежешники наілись гавна на все друге коло чемпіонату
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FunnyCat_____
заметили что ни один макеевский птушник не ответил какая карточка не по делу, и какие претензии к пенальти?
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Dmytro11q
"Д"(К) снова отскочило. Судье, видимо, с десяток шуб занесли перед игрой. В итоге, все увидели, что "Д"(К) постепенно скатывается в бездну. В третьем или четвертом матче они забивают после того, как их оппонент остается в меньшинстве. В равных составах "Д"(К) обыгрывать клубы на поле не способно. Это констатация факта и окончательный вердикт. Сколько "Д"(К) заплатило, чтобы в этом сезоне играть в УПЛ и находиться в первой половине турнирки? Видимо, немало. Судья хоть под конец компенсированного времени опомнился, успел "Д"(К) пару желтых выдать, дабы его продажность не так крикливо смотрелась.
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FunnyCat_____
Ща ржавые будут рассказывать, что раз мяч в жопу не попал, то пенальти не было
там Верес запросил стенограммы разговора арбитров в моменте с пенальти, монзулиха близка к провалу
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