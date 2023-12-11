Стабильность Шовковского и два удаления. Динамо выиграло дерби у Оболони

Заключительным матчем в календарном 2023 году украинской Премьер-лиги стало громкое противостояние в рамках столицы. В киевском дерби между собой уже в третий раз в текущем сезоне сошлись «Динамо» и «Оболонь», и при этом единственным результатом, который не был зафиксирован между этими командами за последние полгода, была ничья. Очень символично, ведь страсти не утихали в каждом из поединков.

«Пивовары» на старте кампании проиграли в чемпионате (2:4), но затем взяли сенсационный реванш в Кубке Украины (1:0). И хотя продвигаться дальше по турнирной сетке им это не очень помогло, но команда Валерия Иващенко хотя бы моральной компенсацией за то поражение была довольна. Но перед началом очередного футбольного уикенда, который задел даже начало новой недели, «Оболонь» находилась на грани зоны переходных матчей, поэтому именно добытые баллы в отчетной игре интересовали ее больше всего.

Кто-то спокойно может сказать, что этот матч получился не таким, как планировалось заранее. И с этим трудно будет не согласиться. Уже на 13 минуте Вовкун пропустил себе за спину заброс на ход Ванату, после чего потянул соперника на газон – прямая красная карточка вопросов не вызвала, а вот судьба матча подвисла в воздухе.

Интересно было наблюдать за тем, как «Динамо» сразу же пыталось воспользоваться преимуществом, но у него ничего не получалось. Ванату иногда удавалось найти пространство между линиями защиты соперников, которые как будто того удаления и не заметили, но переиграть Кичака он все равно не мог. А потом «пивовары» закрылись настолько плотно, что нападение хозяев поля было вынуждено просто пожимать плечами.

И при этом команда Валерия Иващенко еще умудрялась выходить в контратаки и собирать предупреждения для фланговых игроков соперников, что было вообще нонсенсом при таком сценарии развития событий. Оптимистичный настрой у гостей сохранялся до середины второго тайма, когда внезапно все пошло наперекосяк.

На самом деле, уже когда «пивовары» пропустили на 67 минуте по итогам удара Бенито с правого фланга штрафной между ног Кичаку, то все было понятно заранее. Просто не было ресурсов у «Оболони» для того, чтобы переломить ход игры в дальнейшем. А тут еще и второе удаление за две неоправданные желтые карточки от Мороза свалилось как снег на голову. Кстати, снежило в столице в этот вечер в том числе.

И со всем этим команда Иващенко подошла к заключительным минутам противостояния, где сама себе привезла пенальти из-за опрометчивого фола Лукьянчука против Буяльского на правом углу вратарской, что позволило Ванату с отметки пробить под левую стойку и забить очередной мяч в сезоне. И где же интрига? Вроде и существовала, но быстро закончилась.

Календарный 2024 год в контексте официальных матчей «Динамо» начнет с гостевой игры против харьковского «Металлиста 1925», а «Оболонь» дома будет играть против одесского «Черноморца».

Наши оценки:

«Динамо Киев» (замены): Вивчаренко – 6,0, Бенито – 6,5, Андриевский – 6,0, Супряга – б/о, Караваев – б/о.

«Оболонь» (замены): Нагиев – 6,0, Груша – 6,0, Суханов – б/о.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур.

«Динамо» Киев – «Оболонь» – 2:0

Гол: Бенито, 67, Ванат, 89 (пен.)

Предупреждения: Волошин, 31, Дубинчак, 43, Бражко, 90+4, Андриевский, 90+5 – Карась, 73, Мороз, 74, Суханов, 81, Лукьянчук, 88

Удаление: Вовкун, 13 (грубый фол), Мороз, 84 (второе предупреждение)

«Динамо» Киев: Бущан – Дубинчак (Вивчаренко, 61), Сирота, Дячук, Тымчик – Бражко – Кабаев (Караваев, 90), Шапаренко (Андриевский, 66), Буяльский, Волошин (Бенито, 62) – Ванат (Супряга, 90).

«Оболонь»: Кичак – Прокопенко, Лукьянчук, Вовкун, Карась, Мединский – Косовский (Нагиев, 46), Мороз, Черненко – Тарануха (Груша, 70), Краснопир (Суханов, 80).

Арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий).

Стадион: «Динамо» им. В. Лобановского (Киев).

Удары (в створ): 19 (7) – 4 (2)

Угловые: 9 – 1

Оффсайды: 0 – 2.

ДИНАМО КИЕВ – ОБОЛОНЬ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: -1°C