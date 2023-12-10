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Динамо Киев
11.12.2023 15:00 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
10 декабря 2023, 22:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 22:46
378
0

Динамо Киев – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 17-го тура Украинской Премьер-лиги

10 декабря 2023, 22:45 | Обновлено 10 декабря 2023, 22:46
378
0
Динамо Киев – Оболонь. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В понедельник, 11-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:00.

Первое столичное дерби после возвращения «Оболони» в УПЛ получилось действительно огненным, но «пивовары» в нем уступили (2:4). С тех пор они так и не отыскали оптимальную для себя опцию успеха, тогда как «Динамо» под руководством Александра Шовковского постепенно оживает и уже три матча кряду не проигрывает. Интересно, что предложат нам в предстоящей игре непримиримые соперники?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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