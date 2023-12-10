В понедельник, 11-го декабря, состоится поединок 17-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Динамо» Киев и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало в 15:00.

Первое столичное дерби после возвращения «Оболони» в УПЛ получилось действительно огненным, но «пивовары» в нем уступили (2:4). С тех пор они так и не отыскали оптимальную для себя опцию успеха, тогда как «Динамо» под руководством Александра Шовковского постепенно оживает и уже три матча кряду не проигрывает. Интересно, что предложат нам в предстоящей игре непримиримые соперники?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» Киев – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.