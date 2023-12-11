Динамо Киев

В понедельник, 11 декабря, состоится поединок 17 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть киевские «Динамо» и «Оболонь». Игра пройдет в Киеве на поле стадиона «Динамо» им. В. Лобановского, начало – в 15:00.

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Динамо

К сожалению, в этом сезоне информационные потоки, связанные с «Динамо», не слишком приятны для киевского клуба. На старте сезона активно в инфопространстве обсуждался вылет из еврокубков. Тогда на смену пришли неудачные результаты в чемпионате и, как следствие, отставка главного тренера Мирчи Луческу. И вроде бы все стабилизировалось, но теперь новая повестка дня – несыгранный матч с «Минаем». И киевляне не виноваты в том, что матч не состоялся, но вокруг ситуации начинается нездоровый шум – будет техническое поражение, не будет («Динамо», по словам представителей клуба, не хочет «кабинетных» очков), поедут киевляне в Ужгород еще раз, не поедут...

Если говорить о самом качестве игры, которое показывает «Динамо», то оно после увольнения Луческу улучшилась. Создавалось впечатление, что киевлянам что-то мешало играть, какие-то проблемы в ментальном плане. Похоже, что Александр Шовковский их решил и команда уже успела победить, например, крепкие «Кривбасс». с «Рухом».

Также в прошлом туре был обыгран «Металлист 1925». Два пропущенных гола не стали помехой для киевлян, они забили четыре. По потерянным очкам «Динамо» потенциально может возглавить УПЛ (набрать одинаковое количество очков с «Шахтером»), если выиграет все перенесенные матчи.

Дисквалифицированных игроков на эту игру нет, под угрозой дисквалификации находятся Шепелев и Дубинчак, имеющие по три предупреждения.

Оболонь

«Пивовары» в этом сезоне создают впечатление крепкой команды, которая может обыграть любого, особенно в том случае, если соперник будет недооценивать их. Это уже почувствовали на себе и непосредственно «Динамо, которое вылетело из Кубка Украины именно от «Оболони», и «Днепр-1» (поражение в очном матче стоило работы Александру Кучеру).

Однако с командами, которые имеют такие же козыри, как и «Оболонь» – желание бороться, прессинг, быстрые атаки, самоотдачу – киевляне испытывают проблемы. Очки набираются, однако не так много, как бы хотелось поклонникам клуба. Сейчас «Оболонь» находится на двенадцатом месте, будто и не заслуживает по игре на вылет, но до подвала турнирной таблицы не так далеко. Причем победы одерживались уже довольно давно, за последние пять матчей у команды две ничьи и три поражения.

Тренер команды Валерий Иващенко попал в неприятную ситуацию, когда заявил, что женщинам-арбитрам не место в мужском футболе. Пожалуй, такие слова будут стоить тренеру нескольких матчей дисквалификации, сразу вспоминается Владислав Ванат, пропустивший концовку в прошлом сезоне за схожие высказывания. Однако на данный момент еще не было никакого официального решения.

Пропустит игру дисквалифицированный Валерий Дубко.

Статистика встреч

После реинкарнации «Оболони» клубы провели четыре матча. В трех из них побеждали «динамовцы», раз сильнее были «пивовары» – в матче, о котором говорилось выше. Среди этих матчей только один пришелся на УПЛ (остальное – на Кубок) – матч первого круга, который «Динамо» выиграло со счетом 4:2.

Ориентировочные составы

«Динамо»: Бущан – Тимчик, Сирота, Дячук, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат.

«Оболонь»: Кичак – Осман, Карась, Лукянчук, Фатеев – Приймак, Мороз – Черненко, Груша, Краснопир – Суханов.

Прогноз на противостояние

В киевском дерби сильнее однозначно должно сейчас быть «Динамо». Если подопечные Шовковского не наделают себе проблем, то должны одержать очередную победу. Но учтем нюансы с «динамовской» защитой и желанием «пивоваров» и рискнем спрогнозировать повторение счета первого круга.

11 декабря, понедельник