Киевское «Динамо» обыграло «Оболонь» со счетом 2:0 в матче 17-го тура УПЛ, последнего в 2023 году.

Голы у хозяев поля во втором тайме забили Бенито и Владислав Ванат (с пенальти).

У гостей было два удаления в матче (Артем Вовкун на 13-й минуте, Тарас Мороз на 84-й минуте).

После встречи Александр Шовковский стал полноценным главным тренером «Динамо», избавившись от приставки и.о.

Киевское «Динамо» занимает 5-е место в Украинской Премьер-лиге (28 пунктов и 3 матча в резерве).

УПЛ. 17-й тур, 11 декабря

Динамо Киев – Оболонь Киев – 2:0

​Голы: Бенито, 67, Ванат, 89 (пен)

Видеообзор матча