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Динамо Киев
11.12.2023 15:00 – FT 2 : 0
Оболонь
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Украина. Премьер лига
11 декабря 2023, 20:55 | Обновлено 11 декабря 2023, 21:17
644
1

Динамо Киев – Оболонь – 2:0. Два удаления в дерби. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор поединка 17-го тура УПЛ

11 декабря 2023, 20:55 | Обновлено 11 декабря 2023, 21:17
644
1
Динамо Киев – Оболонь – 2:0. Два удаления в дерби. Видео голов и обзор
УПЛ

Киевское «Динамо» обыграло «Оболонь» со счетом 2:0 в матче 17-го тура УПЛ, последнего в 2023 году.

Голы у хозяев поля во втором тайме забили Бенито и Владислав Ванат (с пенальти).

У гостей было два удаления в матче (Артем Вовкун на 13-й минуте, Тарас Мороз на 84-й минуте).

После встречи Александр Шовковский стал полноценным главным тренером «Динамо», избавившись от приставки и.о.

Киевское «Динамо» занимает 5-е место в Украинской Премьер-лиге (28 пунктов и 3 матча в резерве).

УПЛ. 17-й тур, 11 декабря

Динамо Киев – Оболонь Киев – 2:0

​Голы: Бенито, 67, Ванат, 89 (пен)

Видеообзор матча

События матча

89’
ГОЛ ! С пенальти забил Владислав Ванат (Динамо Киев).
84’
Taras Moroz (Оболонь) получает красную карточку.
67’
ГОЛ ! Мяч забил Бенито Олабиран Муйива (Динамо Киев).
13’
Artem Vovkun (Оболонь) получает красную карточку.
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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Динамо - Оболонь видео голов и обзор Бенито Владислав Ванат Артем Вовкун Тарас Мороз удаление (красная карточка)
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Elson
Это Несерьезно! Почему всего 2 удаления??? Против фека  великой команды????и кудав смотрит педерация???
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