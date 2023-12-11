Динамо Киев – Оболонь – 2:0. Два удаления в дерби. Видео голов и обзор
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Киевское «Динамо» обыграло «Оболонь» со счетом 2:0 в матче 17-го тура УПЛ, последнего в 2023 году.
Голы у хозяев поля во втором тайме забили Бенито и Владислав Ванат (с пенальти).
У гостей было два удаления в матче (Артем Вовкун на 13-й минуте, Тарас Мороз на 84-й минуте).
После встречи Александр Шовковский стал полноценным главным тренером «Динамо», избавившись от приставки и.о.
Киевское «Динамо» занимает 5-е место в Украинской Премьер-лиге (28 пунктов и 3 матча в резерве).
УПЛ. 17-й тур, 11 декабря
Динамо Киев – Оболонь Киев – 2:0
Голы: Бенито, 67, Ванат, 89 (пен)
Видеообзор матча
События матча
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