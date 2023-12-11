Александр ШОВКОВСКИЙ: «Есть некоторые наработки по усилению»

Александр Шовковский после победы «Динамо» над «Оболонью» (2:0) в матче 17-го тура УПЛ дал первую пресс-конференцию в качестве главного тренера команды.

– Игра завершилась 10 минут назад, а три минуты назад мы узнали, что вы уже главный тренер. Что произошло за эти семь минут?

– Прошло семь минут. Мы собрались с командой, в раздевалку пришел президент клуба, он сказал несколько слов. После этого я с ребятами переговорил. В принципе, ничего особенного не произошло, единственное, что мы поздравили всех с победой, я поблагодарил ребят за тот отрезок времени, который я с ними начал работать в качестве исполняющего обязанности главного тренера, пожелал им плодотворно провести период отпуска, пожелал здоровья родным, близким любимым, чтобы все были здоровы, чтобы как можно скорее пришел мир, чтобы мы закончили эту войну, безусловно, закончили победой. Также я акцентировал внимание на тех моментах, которые помогли нам в последних четырех матчах одержать четыре победы. Это желание, понимание, ответственное отношение как к тренировочному процессу, так и к себе, и та мотивация, с которой они выходили на футбольное поле не только во время матчей, а и на тренировки.

– Когда команда выйдет из отпуска и где будет готовиться ко второй половине сезона?

– Почти месяц команда будет в отпуске, однако это не значит, что игроки ничего в это время не будут делать. Они получат индивидуальные задания. Со второй половины отпуска они должны готовить себя для того, чтобы они начинали командные тренировки не с нуля. Команда собирается 12 января, сначала будут проведены медобследования в двух группах. В течение недели мы будем готовиться в Киеве, затем поедем на сборы в Турцию.

– Планируются ли в межсезонье какие-то усиления? На сколько рассчитан ваш контракт?

– По поводу детальных условий контракта – мы даже не успели это обсудить. По усилению – у нас есть некоторые наработки, но пока об этом рано говорить.

– Будут ли изменения в вашем тренерском штабе?

– К нам присоединится Сергей Федоров, который в первой половине сезона работал с командой U19.

– Что помешало провести сегодняшний матч более спокойно? Почему игра до последних минут складывалась нервно?

– Я предупреждал ребят, что нам очень сложно даются матчи с «Оболонью», это киевское дерби. Команды вышли на игру очень мотивированные. Хочешь не хочешь, а статус последнего матча года влияет на игру всегда. Посмотрите на другие последние матчи первой части сезона УПЛ. Мы настраивали команду на тяжелую игру, указывали, за счет чего играет наш соперник, какие имеет сильные стороны. Должны были забивать в первом тайме, имели возможности для этого. Не реализовали, начали немного нервничать, не хватало терпения. Над эмоциональной составляющей тоже будем работать, игроки должны спокойнее играть, увереннее действовать, не бояться брать на себя инициативу, проявлять себя. Но при этом понимать игру, понимать, в чем мы имеем преимущество, как его использовать. За короткий промежуток времени сложно сделать большие изменения в команде. Мне надо было психологически игроков подготовить, чтобы они вышли, в первую очередь, из эмоционального кризиса. Уверен в том, что если бы мы в первом тайме реализовали хотя бы один момент из тех, которые мы создали, игра была бы гораздо спокойнее.