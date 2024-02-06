ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал экс-игрока Металлиста и Кривбасса

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании опытного украинского полузащитника Евгения Банады.

Отмечается, что 31-летний футболист подписал с «красно-черными» контракт до завершения 2024 года. Пока неизвестно, на каких условиях игрок покинул черкасский ЛНЗ.

Евгений Банада родился 29 февраля 1992 года в Никополе (Днепропетровская обл.). Рост – 182 см. Вес – 77 кг. Воспитанник никопольского «Колоса», УФК (Днепр) и донецкого «Олимпика». Ранее выступление за «Олимпик» (Донецк), «Александрию», «Металлист» (Харьков), «Кривбасс» (Кривой Рог), ЛНЗ (Черкассы).

Старт нынешнего сезона пропустил из-за повреждения. Впоследствии в составе черкасского клуба в УПЛ провел на поле 9 минут, выйдя на замену в матче с «Зарей».

Бронзовый призер УПЛ 2018/2019 в составе «Александрии». На счету полузащитника 11 матчей в Лиге Европы УЕФА, включая поединки группового этапа в сезоне 2019/2020. Всего на уровне УПЛ провел за карьеру 172 матча. Также сыграл 2 поединка за молодежную сборную Украины U-21.