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Украина. Премьер лига
06 февраля 2024, 12:11 | Обновлено 06 февраля 2024, 12:55
597
0

ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал экс-игрока Металлиста и Кривбасса

Евгений Банада подписал однолетний контракт с ровенским клубом

06 февраля 2024, 12:11 | Обновлено 06 февраля 2024, 12:55
597
0
ОФИЦИАЛЬНО. Верес подписал экс-игрока Металлиста и Кривбасса
НК Верес. Евгений Банада (с футболкой в руках)

Ровенский «Верес» официально объявил о подписании опытного украинского полузащитника Евгения Банады.

Отмечается, что 31-летний футболист подписал с «красно-черными» контракт до завершения 2024 года. Пока неизвестно, на каких условиях игрок покинул черкасский ЛНЗ.

Евгений Банада родился 29 февраля 1992 года в Никополе (Днепропетровская обл.). Рост – 182 см. Вес – 77 кг. Воспитанник никопольского «Колоса», УФК (Днепр) и донецкого «Олимпика». Ранее выступление за «Олимпик» (Донецк), «Александрию», «Металлист» (Харьков), «Кривбасс» (Кривой Рог), ЛНЗ (Черкассы).

Старт нынешнего сезона пропустил из-за повреждения. Впоследствии в составе черкасского клуба в УПЛ провел на поле 9 минут, выйдя на замену в матче с «Зарей».

Бронзовый призер УПЛ 2018/2019 в составе «Александрии». На счету полузащитника 11 матчей в Лиге Европы УЕФА, включая поединки группового этапа в сезоне 2019/2020. Всего на уровне УПЛ провел за карьеру 172 матча. Также сыграл 2 поединка за молодежную сборную Украины U-21.

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Евгений Банада Верес Ровно ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ Металлист Харьков Кривбасс Кривой Рог
Источник ФК Верес
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