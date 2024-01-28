ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал первого бразильского легионера в своей истории

Черкасский ЛНЗ официально сообщил о подписании контракта с 19-летним бразильским форвардом Итало Магнатой. Условия контракта с нападающим не сообщаются.

Предыдущим клубом Магнаты был бразильский «Эрсилио Луж». В молодежном составе U-20 команды форвард в нынешнем сезоне провел 5 матчей, результативными действиями не отличался. За первую команду «Эрсилио Луж» нападающий не играл.

Магната стал первым бразильским легионером в истории ЛНЗ. Вчера черкасский клуб подписал израильского хавбека Арада Бара.