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Украина. Премьер лига
28 января 2024, 14:19 | Обновлено 28 января 2024, 14:20
487
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал первого бразильского легионера в своей истории

Команда усилилась 19-летним форвардом Итало Магнатой

28 января 2024, 14:19 | Обновлено 28 января 2024, 14:20
487
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал первого бразильского легионера в своей истории
ФК ЛНЗ. Итало Магната

Черкасский ЛНЗ официально сообщил о подписании контракта с 19-летним бразильским форвардом Итало Магнатой. Условия контракта с нападающим не сообщаются.

Предыдущим клубом Магнаты был бразильский «Эрсилио Луж». В молодежном составе U-20 команды форвард в нынешнем сезоне провел 5 матчей, результативными действиями не отличался. За первую команду «Эрсилио Луж» нападающий не играл.

Магната стал первым бразильским легионером в истории ЛНЗ. Вчера черкасский клуб подписал израильского хавбека Арада Бара.

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Источник ФК ЛНЗ
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