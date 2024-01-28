ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал первого бразильского легионера в своей истории
Команда усилилась 19-летним форвардом Итало Магнатой
Черкасский ЛНЗ официально сообщил о подписании контракта с 19-летним бразильским форвардом Итало Магнатой. Условия контракта с нападающим не сообщаются.
Предыдущим клубом Магнаты был бразильский «Эрсилио Луж». В молодежном составе U-20 команды форвард в нынешнем сезоне провел 5 матчей, результативными действиями не отличался. За первую команду «Эрсилио Луж» нападающий не играл.
Магната стал первым бразильским легионером в истории ЛНЗ. Вчера черкасский клуб подписал израильского хавбека Арада Бара.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта
Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о преждевременном уходе тренера из «блауграны»