ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере полузащитника из Сан-Паулу

Житомирский футбольный клуб «Полесье» официально объявил о трансфере 21-летнего центрального полузащитника Таллеса Косты из бразильского «Сан-Паулу».

Контракт рассчитан на 4 года.

Таллес Коста является воспитанником «Сан-Паулу», за который и дебютировал на профессиональном уровне. Вызывался в сборные Бразилии U-16 и U-17. В 2019 году получил титул чемпиона юношеского чемпионата мира в составе сборной Бразилии U-17.

Таллес провел 51 матч за первую команду «Сан-Паулу». На его счету 1 гол и 2 ассиста.

Ранее Goal.com сообщал, что трансфер Косты обойдется украинскому клубу в 1 миллион евро.