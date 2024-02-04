Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере полузащитника из Сан-Паулу
Украина. Премьер лига
04 февраля 2024, 15:25 | Обновлено 04 февраля 2024, 15:33
1238
2

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере полузащитника из Сан-Паулу

Житомирский клуб подписал Таллеса Косту

04 февраля 2024, 15:25 | Обновлено 04 февраля 2024, 15:33
1238
2
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье объявило о трансфере полузащитника из Сан-Паулу
ФК Полесье. Таллес Коста

Житомирский футбольный клуб «Полесье» официально объявил о трансфере 21-летнего центрального полузащитника Таллеса Косты из бразильского «Сан-Паулу».

Контракт рассчитан на 4 года.

Таллес Коста является воспитанником «Сан-Паулу», за который и дебютировал на профессиональном уровне. Вызывался в сборные Бразилии U-16 и U-17. В 2019 году получил титул чемпиона юношеского чемпионата мира в составе сборной Бразилии U-17.

Таллес провел 51 матч за первую команду «Сан-Паулу». На его счету 1 гол и 2 ассиста.

Ранее Goal.com сообщал, что трансфер Косты обойдется украинскому клубу в 1 миллион евро.

По теме:
ФОТО. Буткевич встретился с президентом Жироны и подарил футболку Усика
Прикарпатье просматривает центрфорварда
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер подписал защитника из Динамо Тбилиси на 5 лет
Полесье Житомир трансферы трансферы УПЛ Сан-Паулу
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом
Футбол | 03 февраля 2024, 17:14 1
У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом
У кого 8.2? Стала известна оценка Миколенко за суперматч с Тоттенхэмом

Украинец помог «ирискам» набрать одно очко с более именитым соперником

ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
Бокс | 03 февраля 2024, 21:43 23
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри
ОФИЦИАЛЬНО. Стала известна новая дата боя между Усиком и Фьюри

Поединок за звание абсолюта состоится 18 мая 2024 года в Эр-Рияде

Еще 800+ «хороших русских». ВСУ продолжают бить захватчиков с востока
Война | 04.02.2024, 08:44
Еще 800+ «хороших русских». ВСУ продолжают бить захватчиков с востока
Еще 800+ «хороших русских». ВСУ продолжают бить захватчиков с востока
В Испании рассказали, сможет ли сыграть Довбик против Реала
Футбол | 04.02.2024, 12:33
В Испании рассказали, сможет ли сыграть Довбик против Реала
В Испании рассказали, сможет ли сыграть Довбик против Реала
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Футбол | 04.02.2024, 07:11
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Тренер Жироны раскритиковал VAR. Мичел пропустит следующую игру с Реалом
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Евгений Кожушко
Кому війна, а кому величезні гроші з України віддавать за бразильських футболістів 🤦‍♂️С.ка, краще б fpv дронів купили.
Ответить
+1
Marcus
Дуже радий за рідну команду, розвивається та постійно шукає можливості для підсилення.  Цікаво, що багато команд попри війну,  шукає виконавців для підсилення складу. Хоча деякі до сих пір вважають за краще збити бабло з батьків за попадання в склад. Боляче дивитися на ці муки, але вже пішло четверте десятиліття, як віджали нашу колишню гордість .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком
Промоутер Фьюри прокомментировал отмену боя с Усиком
02.02.2024, 22:49 7
Бокс
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
Артем Довбик пропустит следующий матч Ла Лиги. Что произошло?
03.02.2024, 21:03 4
Футбол
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
ВИДЕО. Обнародован момент удара, после которого Фьюри получил рассечение
02.02.2024, 21:31 22
Бокс
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
Микель АРТЕТА: «Зинченко и Уайт — лучшие друзья, уже обменялись женами»
02.02.2024, 16:14 12
Футбол
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
Не Фьюри. Усику нашли нового соперника на бой в феврале
02.02.2024, 20:01 2
Бокс
Довбик прокомментировал новость о своей травме
Довбик прокомментировал новость о своей травме
03.02.2024, 23:18 6
Футбол
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
Боксер, который нанес рассечение Фьюри: «Это был чистый удар»
03.02.2024, 19:01 1
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
04.02.2024, 08:04
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем