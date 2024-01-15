Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полесье подпишет хавбека Сан-Паулу за 1 миллион евро
Украина. Премьер лига
15 января 2024, 23:36 |
343
1

Полесье подпишет хавбека Сан-Паулу за 1 миллион евро

Таллес Коста вскоре станет игроком житомирского клуба

15 января 2024, 23:36 |
343
1
Полесье подпишет хавбека Сан-Паулу за 1 миллион евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Таллес Коста

Бразильский полузащитник «Сан-Паулу» Таллес Коста в ближайшее время станет игроком «Полесья». Об этом сообщает Goal.com.

По их информации, «Сан-Паулу» согласился продать игрока за 1 миллион евро, значительную часть суммы бразильский клуб получит сразу. Для «Полесья» переговоры упрощал тот факт, что контракт Таллеса Косты истекает в конце календарного 2024 года. В ближайшее время Таллес Коста пройдет медосмотр в «Полесье».

21-летний Коста является воспитанником «Сан-Паулу», за который суммарно отличился 1 голом и 2 ассистами в 52 матчах. Выступает на позиции центрального полузащитника. Провел 8 матчей за сборную Бразилии U-17.

По теме:
Игроком сборной Украины интересуется Жирона
Тен Хаг просит у руководства МЮ подписать защитника Баварии
МЮ запросил трансфер Араухо. Барса назвала «январскую» цену
Полесье Житомир Сан-Паулу трансферы трансферы УПЛ
Источник Goal.com
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон снова обвиняют в нарушениях ФФП
Футбол | 15 января 2024, 19:01 16
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон снова обвиняют в нарушениях ФФП
ОФИЦИАЛЬНО. Эвертон снова обвиняют в нарушениях ФФП

Также снятие очков грозит «Ноттингем Форест»

Он взял Лигу чемпионов. Назван лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА
Футбол | 15 января 2024, 22:17 0
Он взял Лигу чемпионов. Назван лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА
Он взял Лигу чемпионов. Назван лучший вратарь 2023 года по версии ФИФА

Бразилец Эдерсон из Манчестер Сити назван лучшим голкипером года

Пропустил и сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики
Футбол | 14.01.2024, 22:42
Пропустил и сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики
Пропустил и сделал 4 сейва. Стала известна оценка Трубина за матч Бенфики
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Теннис | 15.01.2024, 04:18
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Стала известна соперница Свитолиной в 1/32 финала Australian Open 2024
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Футбол | 15.01.2024, 16:16
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Стала известна судьба Степаненко в Шахтере
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Vitaliy_yatsenko
Це буде для Полісся і нашого чемпіонату фантастичний трансфер на поточному етапі.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
У кого 10? Стала известна оценка Лунина за матч Суперкубка Реал – Барселона
14.01.2024, 23:20 1
Футбол
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
Громкая сенсация. Ястремская уничтожила чемпионку Уимблдона на АО 2024
15.01.2024, 03:35 22
Теннис
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Барселона – 4:1. Хет-трик Винисиуса. Видео голов и обзор
14.01.2024, 23:00 3
Футбол
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
Моуриньо упомянул Мудрика на пресс-конференции перед матчем Милан – Рома
13.01.2024, 17:32 8
Футбол
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
ВИДЕО. Капитан Реала расцеловал Лунина после победы над Барсой в Суперкубке
14.01.2024, 23:35 8
Футбол
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
Джокович четыре часа сражался с 18-летним хорватом в первом круге Aus Open
14.01.2024, 14:17 1
Теннис
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
Разбил голову и сделал суперсейв. Названа оценка Миколенко за матч Эвертона
14.01.2024, 18:42 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем