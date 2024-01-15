Полесье подпишет хавбека Сан-Паулу за 1 миллион евро

Бразильский полузащитник «Сан-Паулу» Таллес Коста в ближайшее время станет игроком «Полесья». Об этом сообщает Goal.com.

По их информации, «Сан-Паулу» согласился продать игрока за 1 миллион евро, значительную часть суммы бразильский клуб получит сразу. Для «Полесья» переговоры упрощал тот факт, что контракт Таллеса Косты истекает в конце календарного 2024 года. В ближайшее время Таллес Коста пройдет медосмотр в «Полесье».

21-летний Коста является воспитанником «Сан-Паулу», за который суммарно отличился 1 голом и 2 ассистами в 52 матчах. Выступает на позиции центрального полузащитника. Провел 8 матчей за сборную Бразилии U-17.