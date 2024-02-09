ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании украинского полузащитника второлигового «Звягеля» Дениса Ндукве.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «волками» 4-летний контракт. Портал Tramsfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

Денис Ндукве – воспитанник харьковского футбола. На профессиональном уровне выступал за «Металлист-1925», «Краматорск», «Чайку» и футбольный клуб «Звягель».

В сезоне 2023/2024 за «Звягель» в 19 матчах Денис забил 16 голов (15 – во Второй лиге) и отдал 5 ассистов. Он является лучшим бомбардиром третьего по силе украинского дивизиона.