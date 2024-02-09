Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги
Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 12:27 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:28
443
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги

Денис Ндукве стал 5-м зимним новичком житомирян

09 февраля 2024, 12:27 | Обновлено 09 февраля 2024, 12:28
443
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги

Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании украинского полузащитника второлигового «Звягеля» Дениса Ндукве.

Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «волками» 4-летний контракт. Портал Tramsfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.

Денис Ндукве – воспитанник харьковского футбола. На профессиональном уровне выступал за «Металлист-1925», «Краматорск», «Чайку» и футбольный клуб «Звягель».

В сезоне 2023/2024 за «Звягель» в 19 матчах Денис забил 16 голов (15 – во Второй лиге) и отдал 5 ассистов. Он является лучшим бомбардиром третьего по силе украинского дивизиона.

По теме:
Хуст может арендовать полузащитника Карпат
Артем КОЗАК: «Новичкам нужно будет привыкнуть к другому языку и погоде»
ОФИЦИАЛЬНО. Гремио на замену Суаресу подписал именитого форварда
трансферы Полесье Житомир трансферы УПЛ Денис Ндукве Звягель
Источник ФК Полесье
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бан за эмоции к Мудрику и Ко. Фанат Челси получил жесткое наказание
Футбол | 09 февраля 2024, 10:11 4
Бан за эмоции к Мудрику и Ко. Фанат Челси получил жесткое наказание
Бан за эмоции к Мудрику и Ко. Фанат Челси получил жесткое наказание

Появился на поле – получил дисквалификацию

Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Футбол | 09 февраля 2024, 11:35 0
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера
Экс-вратарь сборной Украины рассказал, как убили бывшего президента Шахтера

Максим Левицкий был участником матча, во время которого подорвали Ахатя Брагина

Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Футбол | 08.02.2024, 17:41
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Перес принял важное решение на счет подписания голкипера после слов Лунина
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Футбол | 08.02.2024, 15:37
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Мудрик может перейти в испанский гранд. Стал известен план Челси
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Хоккей | 08.02.2024, 23:02
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Сборная Украины с разгромной победы стартовала в олимпийском отборе
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
Бывший соперник Усика рассказал, почему Александр побьет Фьюри
07.02.2024, 19:24 1
Бокс
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
Набрался смелости? Уайлдер бросил вызов Усику
08.02.2024, 12:48 3
Бокс
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
Цыганков назвал двух игроков сборной Украины, которыми интересуется Жирона
08.02.2024, 18:23
Футбол
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
Жирона осталась без тренера и двух ключевых игроков на матч с Реалом
07.02.2024, 14:28 17
Футбол
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
ЛУНИН: Бернабеу скандирует имя парня из города с населением 30 000 человек
08.02.2024, 06:12 4
Футбол
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
ВИДЕО. Лунин публично сообщил, до какого года рассчитан контракт с Реалом
08.02.2024, 12:01 11
Футбол
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
Коэффициент на титул Жироны в Ла Лиге резко поднялся перед матчем с Реалом
07.02.2024, 10:01 5
Футбол
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
Источник: украинский форвард хочет уйти из Шахтера из-за войны в Украине
07.02.2024, 21:45 36
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем