ОФИЦИАЛЬНО. Полесье подписало лучшего бомбардира Второй лиги
Денис Ндукве стал 5-м зимним новичком житомирян
Житомирское «Полесье» официально объявило о подписании украинского полузащитника второлигового «Звягеля» Дениса Ндукве.
Отмечается, что 23-летний футболист подписал с «волками» 4-летний контракт. Портал Tramsfermarkt оценивает его стоимость в 100 тысяч евро.
Денис Ндукве – воспитанник харьковского футбола. На профессиональном уровне выступал за «Металлист-1925», «Краматорск», «Чайку» и футбольный клуб «Звягель».
В сезоне 2023/2024 за «Звягель» в 19 матчах Денис забил 16 голов (15 – во Второй лиге) и отдал 5 ассистов. Он является лучшим бомбардиром третьего по силе украинского дивизиона.
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