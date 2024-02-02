ОФИЦИАЛЬНО. Основной игрок Руха продолжит карьеру в Мексике

Львовский «Рух» официально объявил, что бразильский полузащитник Эдсон Фернандо стал игроком мексиканского «Хуареса».

Отмечается, что переход 25-летнего футболиста состоялся на правах аренды. Он должен вернуться во львовскую команду в конце 2024 года, если мексиканский клуб не активирует опцию выкупа.

Эдсон Фернандо перешел в «Рух» в январе 2022 года из «Баи». Впрочем из-за начала полномасштабного вторжения игрок отправился в аренду до конца года в «Атлетико Гойяненсе».

В декабре 2022 года Эдсон вернулся в стан «Руха» и с тех пор сыграл в 18 матчах УПЛ. В частности, в текущем сезоне бразильский легионер провел 13 матчей (853 минуты), в которых получил 4 желтых карточки и результативными действиями не отличался.