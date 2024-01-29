ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш возвращается в УПЛ. Команда оригинально его представила

Украинский хавбек Денис Гармаш стал игроком харьковского «Металлиста 1925».

Сегодня, 29 января, харьковский клуб официально объявил о подписании контракта с бывшим игроком «Динамо» и сборной Украины. Срок соглашения – полтора года.

«Металлист 1925» оригинально представил новобранца, опубликовав видео, где Гармаш подписывает с клубом контракт в Макдональдсе. Ранее украинец опроверг информацию о расторжении контракта с хорватским клубом «Осиек» и сообщил, что ест в этом заведении.

В «Металлисте 1925» Денис будет выступать под 19-м номером.

В этом сезоне Денис Гармаш провел 4 матча за «Осиек», но не смог отличиться результативными действиями. В последний раз он выходил на поле еще в конце сентября 2023 года.