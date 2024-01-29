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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш возвращается в УПЛ. Команда оригинально его представила
Украина. Премьер лига
29 января 2024, 22:27 |
1630
5

ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш возвращается в УПЛ. Команда оригинально его представила

Бывший игрок «Динамо» подписал контракт с «Металлистом 1925»

29 января 2024, 22:27 |
1630
5
ОФИЦИАЛЬНО. Гармаш возвращается в УПЛ. Команда оригинально его представила
ФК Металлист 1925. Денис Гармаш

Украинский хавбек Денис Гармаш стал игроком харьковского «Металлиста 1925».

Сегодня, 29 января, харьковский клуб официально объявил о подписании контракта с бывшим игроком «Динамо» и сборной Украины. Срок соглашения – полтора года.

«Металлист 1925» оригинально представил новобранца, опубликовав видео, где Гармаш подписывает с клубом контракт в Макдональдсе. Ранее украинец опроверг информацию о расторжении контракта с хорватским клубом «Осиек» и сообщил, что ест в этом заведении.

В «Металлисте 1925» Денис будет выступать под 19-м номером.

В этом сезоне Денис Гармаш провел 4 матча за «Осиек», но не смог отличиться результативными действиями. В последний раз он выходил на поле еще в конце сентября 2023 года.

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Источник ФК Металлист 1925
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steelmaker
Оце вже креатив, рівень у представленні новачків. Молодці
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+1
Alexander Киев
Єдиний фейл.. де у Харкові Мак відкритий? 
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0
Volodymyr Shevchenko
Норм
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-1
chak98
Візьми Фортуну з собою в дорогу. Порадуй нас своєю грою.
Ответить
-1
valik_ua
ну на матчі з Динамо хай лікарняні бере )
Ответить
-3
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