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  4. Денис ГАРМАШ: «Я не разорвал контракт с Осиеком. Сейчас ем в Макдональдсе»
Украина. Премьер лига
13 января 2024, 23:08 | Обновлено 13 января 2024, 23:10
1198
3

Денис ГАРМАШ: «Я не разорвал контракт с Осиеком. Сейчас ем в Макдональдсе»

Украинец отрицает информацию о прекращении сотрудничества с хорватским клубом

13 января 2024, 23:08 | Обновлено 13 января 2024, 23:10
1198
3
Денис ГАРМАШ: «Я не разорвал контракт с Осиеком. Сейчас ем в Макдональдсе»
Instagram. Денис Гармаш

33-летний украинский полузащитник Денис Гармаш опроверг информацию о расторжении контракта с хорватским клубом «Осиек».

– Пишут, вы разорвали контракт с «Осиеком» и должны перейти в «Металлист 1925».

– Нет, я не разорвал контракт. Нахожусь здесь. В Макдональдсе ем сейчас. Пока нет ясности, – сказал Гармаш.

В этом сезоне Денис Гармаш провел 4 матча за «Осиек», но не сумел отличиться результативными действиями. Последний раз он выходил на поле еще в конце сентября 2023 года.

Сообщалось, что Гармаш проведет зимние сборы с харьковским клубом и подпишет соглашение. Якобы Денис отправится в Испанию, где будет ждать потенциального работодателя. Сборы «Металлиста 1925» продлятся с 23 января по 17 февраля.

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Источник Спорт-Экспресс Украина
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Gargantua
аж от сердца отлегло.
были опасения, что Кум там голодный в этой Хорватии. А он кушает.
не галушки конечно...
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0
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Alexiy.Kriv
Характер и психика у Гармаша - неуровновешенные!Судя по тому,что он, и Женя Хачериди творили на поле в Динамо😕
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-1
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