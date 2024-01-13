Денис ГАРМАШ: «Я не разорвал контракт с Осиеком. Сейчас ем в Макдональдсе»

33-летний украинский полузащитник Денис Гармаш опроверг информацию о расторжении контракта с хорватским клубом «Осиек».

– Пишут, вы разорвали контракт с «Осиеком» и должны перейти в «Металлист 1925».

– Нет, я не разорвал контракт. Нахожусь здесь. В Макдональдсе ем сейчас. Пока нет ясности, – сказал Гармаш.

В этом сезоне Денис Гармаш провел 4 матча за «Осиек», но не сумел отличиться результативными действиями. Последний раз он выходил на поле еще в конце сентября 2023 года.

Сообщалось, что Гармаш проведет зимние сборы с харьковским клубом и подпишет соглашение. Якобы Денис отправится в Испанию, где будет ждать потенциального работодателя. Сборы «Металлиста 1925» продлятся с 23 января по 17 февраля.