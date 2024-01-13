Источник: Денис Гармаш проведет зимние сборы с амбициозным клубом УПЛ

Украинский полузащитник хорватского «Осиека» Денис Гармаш проведет зимние учебно-тренировочные сборы с харьковским «Металлистом 1925», сообщает ТаТоТаке.

Отмечается, что 33-летний футболист не вписывается в концепцию развития своего клуба, поэтому с ним расторгнут контракт.

В ближайшее время бывший игрок киевского «Динамо» (359 матчей, 54 гола) отправится в Испанию, где будет ждать потенциального работодателя. Сборы «Металлиста 1925», который после прихода новых инвесторов имеет высокие амбиции, продлятся с 23 января по 17 февраля.

В этом сезоне Денис Гармаш провел 4 матча за «Осиек», но не сумел отличиться результативными действиями. Последний раз он выходил на поле еще в конце сентября 2023 года.