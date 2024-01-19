Украина. Премьер лига19 января 2024, 12:25 | Обновлено 19 января 2024, 12:26
1962
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в Нидерланды
Джастин Лонвейк перебрался в Фортуну
19 января 2024, 12:25 | Обновлено 19 января 2024, 12:26
1962
0
«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе в нидерландскую «Фортуну» полузащитника Джастина Лонвейка. Игрок перебрался в команду на правах аренды до конца сезона.
У «Фортуны», которая идет в чемпионате на 11-м месте, не будет права выкупа Лонвейка. Контракт игрока с киевлянами истекает только в 2027 году.
24-летний хавбек покинул Украину вскоре после полномасштабного вторжения россии. Лонвейка отдавали в аренду в «Андерлехт».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 января 2024, 07:18 2
Икер Касильяс отметил игру Андрея в воротах королевского клуба
Теннис | 19 января 2024, 04:10 34
Леся разгромно проиграла Арине в 1/16 финала австралийского мейджора
Футбол | 19.01.2024, 13:11
Футбол | 19.01.2024, 01:59
Теннис | 19.01.2024, 12:22
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.01.2024, 10:22 5
18.01.2024, 02:22
Футбол
17.01.2024, 12:34 12
18.01.2024, 19:22 8
18.01.2024, 12:24 11
19.01.2024, 07:55 3