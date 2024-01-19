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Украина. Премьер лига
19 января 2024, 12:25 | Обновлено 19 января 2024, 12:26
1962
0

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в Нидерланды

Джастин Лонвейк перебрался в Фортуну

19 января 2024, 12:25 | Обновлено 19 января 2024, 12:26
1962
0
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в Нидерланды
ФК Динамо Киев. Джастин Лонвейк

«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе в нидерландскую «Фортуну» полузащитника Джастина Лонвейка. Игрок перебрался в команду на правах аренды до конца сезона.

У «Фортуны», которая идет в чемпионате на 11-м месте, не будет права выкупа Лонвейка. Контракт игрока с киевлянами истекает только в 2027 году.

24-летний хавбек покинул Украину вскоре после полномасштабного вторжения россии. Лонвейка отдавали в аренду в «Андерлехт».

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Динамо Киев Фортуна Ситтард Джастин Лонвейк трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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