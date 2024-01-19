ОФИЦИАЛЬНО. Динамо отправило хавбека в Нидерланды

«Динамо» на официальном сайте объявило о переходе в нидерландскую «Фортуну» полузащитника Джастина Лонвейка. Игрок перебрался в команду на правах аренды до конца сезона.

У «Фортуны», которая идет в чемпионате на 11-м месте, не будет права выкупа Лонвейка. Контракт игрока с киевлянами истекает только в 2027 году.

24-летний хавбек покинул Украину вскоре после полномасштабного вторжения россии. Лонвейка отдавали в аренду в «Андерлехт».