ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал еще одного футболиста из Косова

Черкасский клуб ЛНЗ официально сообщил, что подписан контракт с Хайдином Салиху, 22-летним защитником из Косово.

Хайдин Салиху родился 18 января 2002 года в городе Подуево (Косово). У защитника рабочая нога – правая, рост: 185 см, вес: 80 кг.

Футболист ранее выступал за косовский клуб «Дрита». Это уже второй новичок черкасского клуба, пришедший из Косово.

Ранее клуб ЛНЗ сообщил о подписании контракта с Мухарремом Яшари, 25-летним косовским полузащитником.