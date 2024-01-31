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Украина. Премьер лига
31 января 2024, 21:50 | Обновлено 31 января 2024, 22:01
289
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал еще одного футболиста из Косова

Игроком клуба УПЛ стал 22-летний защитник Хайдин Салиху

31 января 2024, 21:50 | Обновлено 31 января 2024, 22:01
289
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал еще одного футболиста из Косова
ФК ЛНЗ. Хайдин Салиху

Черкасский клуб ЛНЗ официально сообщил, что подписан контракт с Хайдином Салиху, 22-летним защитником из Косово.

Хайдин Салиху родился 18 января 2002 года в городе Подуево (Косово). У защитника рабочая нога – правая, рост: 185 см, вес: 80 кг.

Футболист ранее выступал за косовский клуб «Дрита». Это уже второй новичок черкасского клуба, пришедший из Косово.

Ранее клуб ЛНЗ сообщил о подписании контракта с Мухарремом Яшари, 25-летним косовским полузащитником.

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Источник ФК ЛНЗ
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