Украина. Премьер лига31 января 2024, 16:37 |
467
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника косовской Дриты
Мухаррем Яшари продолжит карьеру в украинском клубе
31 января 2024, 16:37 |
467
0
ФК «ЛНЗ» сообщил о подписании контракта с Мухарремом Яшари. Детали трудового соглашения не сообщаются.
Яшари – экс-игрок клуба «Дрита» (Косово), играет на позиции полузащитника.
25-летний Яшари сезоне 23/24 забил 1 гол и отдал 5 голевых передач за 21 матч.
Ранее сообщалось, что кроме Яшари «ЛНЗ» подписал из «Дриты» центрального защитника Хайдина Салиху. За двух футболистов черкасский клуб якобы заплатил 400 тысяч евро.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 января 2024, 07:35 1
Нигерия – Ангола, Кабо-Верде – ЮАР, Мали – Кот-д'Ивуар, ДР Конго – Гвинея
Футбол | 31 января 2024, 15:31 1
Украинца могут признать лучшим игроком месяца
Футбол | 31.01.2024, 07:40
Бокс | 30.01.2024, 17:40
Футбол | 31.01.2024, 14:02
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.01.2024, 20:08 5
29.01.2024, 22:10 1
30.01.2024, 09:49 6
30.01.2024, 20:02 3
31.01.2024, 07:20 10
30.01.2024, 17:16 1
30.01.2024, 12:35 4