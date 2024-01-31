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  4. ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника косовской Дриты
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 16:37 |
467
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника косовской Дриты

Мухаррем Яшари продолжит карьеру в украинском клубе

31 января 2024, 16:37 |
467
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника косовской Дриты
ФК ЛНЗ. Мухаррем Яшари

ФК «ЛНЗ» сообщил о подписании контракта с Мухарремом Яшари. Детали трудового соглашения не сообщаются.

Яшари – экс-игрок клуба «Дрита» (Косово), играет на позиции полузащитника.

25-летний Яшари сезоне 23/24 забил 1 гол и отдал 5 голевых передач за 21 матч.

Ранее сообщалось, что кроме Яшари «ЛНЗ» подписал из «Дриты» центрального защитника Хайдина Салиху. За двух футболистов черкасский клуб якобы заплатил 400 тысяч евро.

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Источник Sport.ua
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