ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал полузащитника косовской Дриты

ФК «ЛНЗ» сообщил о подписании контракта с Мухарремом Яшари. Детали трудового соглашения не сообщаются.

Яшари – экс-игрок клуба «Дрита» (Косово), играет на позиции полузащитника.

25-летний Яшари сезоне 23/24 забил 1 гол и отдал 5 голевых передач за 21 матч.

Ранее сообщалось, что кроме Яшари «ЛНЗ» подписал из «Дриты» центрального защитника Хайдина Салиху. За двух футболистов черкасский клуб якобы заплатил 400 тысяч евро.