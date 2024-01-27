Источник: ЛНЗ подписал двух легионеров из Косово
За двоих футболистов черкасский клуб заплатит 400 тысяч евро
Черкасский ЛНЗ продолжает усиливать состав перед возобновлением чемпионата Украины.
Следом за камерунским нападающим Молло Бессала клуб УПЛ подписал двоих игроков косоварской «Дриты» – центрального защитника Хайдина Салиху и атакующего полузащитника Мухаррема Яшари.
По данным источника, за двоих футболистов ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро, также «Дрита» получит 15% от последующей продажи своих уже экс-игроков. Примечательно, что Украина по-прежнему не признает независимость Косово как государства, а у Салиху и Яшари как раз косоварское гражданство.
Напомним, что ЛНЗ после первой части сезона занимает 10-е место в турнирной таблице. Чемпионат для подопечных Олега Дулуба возобновится 24 февраля (базовая дата тура) домашним поединком против «Кривбасса».
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