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  4. Источник: ЛНЗ подписал двух легионеров из Косово
Украина. Премьер лига
27 января 2024, 13:12 |
589
3

Источник: ЛНЗ подписал двух легионеров из Косово

За двоих футболистов черкасский клуб заплатит 400 тысяч евро

27 января 2024, 13:12 |
589
3
Источник: ЛНЗ подписал двух легионеров из Косово
ФК Дрита

Черкасский ЛНЗ продолжает усиливать состав перед возобновлением чемпионата Украины.

Следом за камерунским нападающим Молло Бессала клуб УПЛ подписал двоих игроков косоварской «Дриты» – центрального защитника Хайдина Салиху и атакующего полузащитника Мухаррема Яшари.

По данным источника, за двоих футболистов ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро, также «Дрита» получит 15% от последующей продажи своих уже экс-игроков. Примечательно, что Украина по-прежнему не признает независимость Косово как государства, а у Салиху и Яшари как раз косоварское гражданство.

Напомним, что ЛНЗ после первой части сезона занимает 10-е место в турнирной таблице. Чемпионат для подопечных Олега Дулуба возобновится 24 февраля (базовая дата тура) домашним поединком против «Кривбасса».

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Дрита ЛНЗ Черкассы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Источник Twitter
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Комментарии 3
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Mr Voevudskiy
Интересно что кроме эти 2х (судя по трансфермакту) вчера ещё пришел израильско-португальский полузащ Arad Bar (24 годика стукнет через пару дней)
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+1
Kamon
А когда Динамо будет подписывать легионеров, один ответ от них дорого не будем покупать, с таким составом как у Динамо стрёмно выступать даже в 1 лиге 
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-2
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