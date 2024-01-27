Источник: ЛНЗ подписал двух легионеров из Косово

Черкасский ЛНЗ продолжает усиливать состав перед возобновлением чемпионата Украины.

Следом за камерунским нападающим Молло Бессала клуб УПЛ подписал двоих игроков косоварской «Дриты» – центрального защитника Хайдина Салиху и атакующего полузащитника Мухаррема Яшари.

По данным источника, за двоих футболистов ЛНЗ заплатит 400 тысяч евро, также «Дрита» получит 15% от последующей продажи своих уже экс-игроков. Примечательно, что Украина по-прежнему не признает независимость Косово как государства, а у Салиху и Яшари как раз косоварское гражданство.

Напомним, что ЛНЗ после первой части сезона занимает 10-е место в турнирной таблице. Чемпионат для подопечных Олега Дулуба возобновится 24 февраля (базовая дата тура) домашним поединком против «Кривбасса».