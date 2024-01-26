Украина. Премьер лига26 января 2024, 14:59 | Обновлено 26 января 2024, 15:02
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ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал 20-летнего камерунского нападающего
Молло Бессала стал первым зимним новичком команды
26 января 2024, 14:59 | Обновлено 26 января 2024, 15:02
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Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о первом зимнем трансфере команды.
С «фиолетовыми» подписал контракт 20-летний камерунский нападающий Молло Бессала.
Бессала – экс-нападающий эстонской «Левадии». В 2023 году отыграл 39 матчей, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу.
Авторитетный портал Transfermarkt оцінює камерунця у 300 тисяч євро.
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