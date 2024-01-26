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Украина. Премьер лига
26 января 2024, 14:59 | Обновлено 26 января 2024, 15:02
250
1

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал 20-летнего камерунского нападающего

Молло Бессала стал первым зимним новичком команды

26 января 2024, 14:59 | Обновлено 26 января 2024, 15:02
250
1
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ подписал 20-летнего камерунского нападающего
ФК ЛНЗ Черкассы. Молло Бессала

Черкасский клуб ЛНЗ сообщил о первом зимнем трансфере команды.

С «фиолетовыми» подписал контракт 20-летний камерунский нападающий Молло Бессала.

Бессала – экс-нападающий эстонской «Левадии». В 2023 году отыграл 39 матчей, забил 13 голов и отдал 1 голевую передачу.

Авторитетный портал Transfermarkt оцінює камерунця у 300 тисяч євро.

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Источник ФК ЛНЗ
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Mr Voevudskiy
Дибанго тоже с Левадии пришел. просто к слову
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