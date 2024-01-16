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Украина. Премьер лига
16 января 2024, 11:29 |
827
0

ОФИЦИАЛЬНО. Трансферный рекорд. Колос подписал форварда Литвы

Гитис Паулаускас продолжит карьеру в УПЛ

16 января 2024, 11:29 |
827
0
ОФИЦИАЛЬНО. Трансферный рекорд. Колос подписал форварда Литвы
ФК Колос. Гитис Паулаускас

Ковалевский «Колос» официально объявил о подписании основного нападающего сборной Литвы и албанской «Эгнатии» Гитиса Паулаускаса.

Соглашение с 24-летним форвардом рассчитано до лета 2026 года. Кроме позиции центрфорварда Гитис может сыграть на правом фланге, а также на позиции «под нападающим».

В прошлом году Паулаускас выступал в Суперлиге чемпионата Албании за команду «Эгнатия» (лидер турнирной таблицы после первого круга), за которую провел 18 матчей и отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

За сборную Литвы нападающий сыграл 11 поединков, в которых забил 2 мяча (в ворота Сербии и Черногории). Также в его активе 5 матчей за молодежную сборную Литвы U-21.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 300 тысяч евро, что является клубным рекордом для «Колоса».

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Источник ФК Колос Ковалевка
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