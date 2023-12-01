ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал бывшего нападающего Зари

ФК «Металлист 1925» заключил соглашение с 21-летним ганским нападающим Раймондом Фримпонгом Овусу.

Срок контракта до конца 2026-го года.

На профессиональном уровне Раймонд играл за ганский клуб «Депортиво Асоква», луганскую «Зарю» (14 матчей – 4 гола) и турецкий «Истанбулспор». За который в прошлом сезоне провел 1 матч за основной состав и 18 игр за юношескую команду, в которых отметился 9 голами.

Основная позиция Овусу – нападающий. В «Металлисте 1925» будет выступать под 24-м номером.