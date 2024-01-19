ОФИЦИАЛЬНО. Днепр-1 отпустил бразильца в Нова-Игуасу
24-летний вингер снова вернулся на родину
Левый вингер «Днепра-1» Билл продолжит карьеру в бразильской команде «Нова-Игуасу», которая выступает в чемпионате штата Кариока.
Бразильский клуб сообщил о переходе Билла на своем официальном сайте, однако решил не раскрывать подробностей сделки.
По данным Transfermarkt, речь идет об аренде до конца 2024 года.
Отметим, что Билл уже выступал за «Нова-Игуасу», однако в подростковом возрасте. В этом клубе футболист пребывал с 13 до 16 лет, после чего перебрался в академию «Фламенго». Из стана «стервятников» вингера и подписал «Днепр-1» - сперва на правах аренды, а в начале 2022 года выкупив его контракт за 300 тысяч евро.
Летом минувшего года Билл вернулся в «Днепр-1» из Бразилии, где после начала полномасштабной фазы российско-украинской войны играл на правах аренды, однако провел за «спортклубовцев» в первой части сезона-2023/24 только 239 минут в рамках 7 матчей и результативными действиями не отличался.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
После мадридского дерби у Андрея состоялся диалог с наставником «сливочных»
Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина