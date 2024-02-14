ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал французского защитника

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании контракта с центральным защитником швейцарского «Сьона» Натаниэлем Сантини. Игрок перебрался в команду на правах аренды до конца сезона.

У криворожского клуба будет опция выкупа 23-летнего игрока. У Сантини есть гражданство Франции, но он выступает за сборную Гваделупы. Провел два матча за сборную Франции U-18.

В нынешнем сезоне провел 4 матча и забил 1 гол.