Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал французского защитника
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 11:25 |
774
1

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал французского защитника

Натаниэль Сантини усилил одного из лидеров УПЛ

14 февраля 2024, 11:25 |
774
1
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал французского защитника
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании контракта с центральным защитником швейцарского «Сьона» Натаниэлем Сантини. Игрок перебрался в команду на правах аренды до конца сезона.

У криворожского клуба будет опция выкупа 23-летнего игрока. У Сантини есть гражданство Франции, но он выступает за сборную Гваделупы. Провел два матча за сборную Франции U-18.

В нынешнем сезоне провел 4 матча и забил 1 гол.

По теме:
Судакова хотел купить клуб из Европы. Известна сумма, которую предлагали
Палкин объяснил, почему Шахтер во время войны делает дорогие трансферы
Лидер Манчестер Сити летом может переехать в Саудовскую Аравию
Кривбасс Кривой Рог Сьон трансферы трансферы УПЛ
Источник ФК Кривбасс
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея
Футбол | 14 февраля 2024, 10:13 5
Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея
Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея

«Королевский клуб» хочет, чтобы украинец остался в команде

Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Бокс | 13 февраля 2024, 14:08 3
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»

Анатолий Дудченко уверен, что Александр уверенно победит

Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Теннис | 13.02.2024, 13:38
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Костюк в слезах снялась с матча против Павлюченковой в Дохе
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Футбол | 14.02.2024, 09:34
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
Куртуа и другие звезды футбола оценили перформанс Лунина в матче ЛЧ
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
Другие виды | 13.02.2024, 14:15
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
maxno
А в Динамо Киев не хотят ехать игроки .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
Калинина повесила баранку чемпионке US Open 2021 на турнире в Дохе
12.02.2024, 14:48 17
Теннис
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
13.02.2024, 00:23 1
Футбол
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
12.02.2024, 20:43 7
Футбол
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
13.02.2024, 11:50 4
Бокс
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 41
Футбол
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
12.02.2024, 15:01 8
Другие виды
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
14.02.2024, 00:38 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем