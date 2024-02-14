Украина. Премьер лига14 февраля 2024, 11:25 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал французского защитника
Натаниэль Сантини усилил одного из лидеров УПЛ
14 февраля 2024, 11:25 |
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Клуб УПЛ «Кривбасс» объявил о подписании контракта с центральным защитником швейцарского «Сьона» Натаниэлем Сантини. Игрок перебрался в команду на правах аренды до конца сезона.
У криворожского клуба будет опция выкупа 23-летнего игрока. У Сантини есть гражданство Франции, но он выступает за сборную Гваделупы. Провел два матча за сборную Франции U-18.
В нынешнем сезоне провел 4 матча и забил 1 гол.
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