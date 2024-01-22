Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Близниченко покинул Верес
Украина. Премьер лига
22 января 2024, 17:18 |
596
0

ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Близниченко покинул Верес

Клуб расторг контракт с вингером

22 января 2024, 17:18 |
596
0
ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Близниченко покинул Верес
НК Верес. Андрей Близниченко

Ровенский «Верес» официально объявил о расторжении контракта с правым вингером Андреем Близниченко.

Отмечается, что прекращение рабочих отношений произошло по согласию обеих сторон. 29-летний футболист получил статус свободного агента.

В состав «красно-черных» Андрей Близниченко присоединился в январе 2022 года. За это время он сыграл за «Верес» 28 матчей (25 – в чемпионате УПЛ, 2 переходные игры и 1 поединок Кубка Украины), забил 6 мячей (3 с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

По итогу прошлого сезона полузащитник вместе с Дмитрием Клецом с пятью голами стал лучшим бомбардиром команды.

В сезоне нынешнем Андрей Близниченко провел за ровенчан 11 матчей и отличился лишь однажды.

По теме:
Экс-капитан Кривбасса и воспитанник Шахтера сменили клуб за границей
ОФИЦИАЛЬНО. Минай арендовал двух игроков Кривбасса
Бензема может перейти в другой клуб из Саудовской Аравии
Андрей Близниченко Верес Ровно трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта свободный агент
Источник ФК Верес
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
Футбол | 21 января 2024, 17:28 25
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией
ВИДЕО. Верните Лунина! Кепа пропустил на первой минуте матча с Альмерией

Матч на «Сантьяго Бернабеу» начался для хозяев с неприятностей

В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
Футбол | 22 января 2024, 15:08 11
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны
В Арсенале будет украинский дуэт? Лондонцы заинтересовались звездой Жироны

Кроме «Челси» Довбиком интересуются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал»

Новичок отметился ассистом. Шахтер в товарищеском матче одолел Пюник
Футбол | 22.01.2024, 16:26
Новичок отметился ассистом. Шахтер в товарищеском матче одолел Пюник
Новичок отметился ассистом. Шахтер в товарищеском матче одолел Пюник
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Футбол | 21.01.2024, 23:59
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
Жирона – Севилья – 5:1. Хет-трик Довбика, мяч Цыганкова. Видео голов, обзор
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
Футбол | 21.01.2024, 22:21
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
ВИДЕО. Артем Довбик оформил хет-трик за шесть минут матча Ла Лиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
МИЧЕЛ: «Третий гол Довбика – брутальный, один из лучших, который мы видели»
22.01.2024, 10:01
Футбол
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
Один из лучших. Стала известна оценка Зинченко за разгром Кристал Пэлас
20.01.2024, 16:57 9
Футбол
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
Валенсия с Яремчуком неожиданно переиграла топ-3 команду Ла Лиги
20.01.2024, 21:35 3
Футбол
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
Ястремская в двух сетах переиграла Азаренко и вышла в 1/4 финала Aus Open
22.01.2024, 05:27 78
Теннис
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
ФОТО. «Больше крутости, чем у Гаэля». Свитолина опубликовала снимок Скай
20.01.2024, 20:31 4
Теннис
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
Стало известно, какую зарплату Реал предлагает Лунину по новому контракту
20.01.2024, 19:22 22
Футбол
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
16-летняя украинка пожала руку россиянке на Aus Open. Отец принес извинения
20.01.2024, 19:27 37
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем