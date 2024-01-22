ОФИЦИАЛЬНО. Андрей Близниченко покинул Верес

Ровенский «Верес» официально объявил о расторжении контракта с правым вингером Андреем Близниченко.

Отмечается, что прекращение рабочих отношений произошло по согласию обеих сторон. 29-летний футболист получил статус свободного агента.

В состав «красно-черных» Андрей Близниченко присоединился в январе 2022 года. За это время он сыграл за «Верес» 28 матчей (25 – в чемпионате УПЛ, 2 переходные игры и 1 поединок Кубка Украины), забил 6 мячей (3 с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

По итогу прошлого сезона полузащитник вместе с Дмитрием Клецом с пятью голами стал лучшим бомбардиром команды.

В сезоне нынешнем Андрей Близниченко провел за ровенчан 11 матчей и отличился лишь однажды.