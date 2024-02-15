ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала контракт с албанским защитником

Полтавская «Ворскла» официально сообщила о подписании контракта с 22-летним албанцем Сильвио Вокрри.

Вокрри является воспитанником албанской «Шкендии», действует на позиции правого защитника, также способен закрыть правый фланг. Последним клубом футболиста было «Динамо» из Тираны, за которое тот выступал с лета 2022 года. Срок подписанного контракта стороны не разглашают.

«Очень рад продолжить свой карьерный путь в команде из Полтавы. Знаю, что раньше цвета «Ворсклы» защищали мои соотечественники, поэтому приложу максимум усилий, чтобы продлить эту хорошую традицию», – сразу после заключения соглашения сказал Сильвио, который будет выступать за полтавчан под 21-м номером.