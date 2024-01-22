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Украина. Премьер лига
22 января 2024, 16:54 | Обновлено 22 января 2024, 16:56
693
0

ОФИЦИАЛЬНО. Минай арендовал двух игроков Кривбасса

Семотюк и Устименко проведут полгода в Закарпатье

22 января 2024, 16:54 | Обновлено 22 января 2024, 16:56
693
0
ОФИЦИАЛЬНО. Минай арендовал двух игроков Кривбасса
ФК Кривбасс. Владислав Семотюк

«Минай» официально сообщил о подписании на правах аренды двух игроков «Кривбасса» – полузащитника Владислава Семотюка и форварда Дениса Устименко. Оба арендных соглашения рассчитаны до конца текущего сезона.

23-летний Семотюк в первой части нынешнего сезона принял участие в 4 матчах. Суммарно провел 11 матчей в УПЛ и 69 – в Первой лиге. Также выступал за «Арсенал» и «Прикарпатье».

На счету 24-летнего Устименко 5 матчей в нынешнем сезоне, суммарно в УПЛ на его счету 62 поединка за карьеру. До «Кривбасса» он защищал цвета «Александрии».

Ранее сообщалось о том, что «Минай» просматривает Сергей Корнийчука.

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Минай Кривбасс Кривой Рог трансферы трансферы УПЛ аренда игрока Владислав Семотюк Денис Устименко
Источник ФК Минай
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