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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 20:09 |
403
0

Минай просматривает защитника Металлурга. Экс-хавбек Оболони не подошел

Сергей Корнийчук находится на просмотре в закарпатской команде

20 января 2024, 20:09 |
403
0
Минай просматривает защитника Металлурга. Экс-хавбек Оболони не подошел
ФК Металлург. Сергей Корнийчук

Как стало известно Sport.ua, левый защитник «Металлурга» Сергей Корнийчук в настоящее время находится в тренировочном лагере «Миная». Накануне 19-летний футболист сыграл за команду Желько Любеновича в контрольном матче с «Рухом» (1:3).

Игроком запорожского клуба Корнийчук стал в июле прошлого года, до этого он выступал за «Колос» U-19. В текущем сезоне воспитанник ковельского футбола провел 9 матчей за «Металлург-2» (во Второй лиге) и 2 поединка за «Металлург» (по одному в Первой лиге и Кубке Украины).

Контракт защитника с запорожцами рассчитан до 30 июня 2026 года. В первой половине января Корнийчук, как и еще ряд исполнителей, был выставлен «Металлургом» на трансфер.

Вместе с тем после краткосрочного просмотра расположение «Миная» покинул экс-полузащитник «Оболони» Владислав Мухаматгалеев. 21-летний левый крайний подыскивает себе другую команду.

«Минай» замыкает турнирную таблицу УПЛ, набрав 6 очков в 15 матчах.

Ранее экс-легионер «Миная» признался Sport.ua, что этой зимой отказал уже нескольким клубам, но предложений из Украины ему пока не поступало.

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Металлург Запорожье инсайд Минай Оболонь Киев трансферы трансферы УПЛ
Источник Sport.ua
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