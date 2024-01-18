Экс-легионер Вереса и Миная: Из Украины нет предложений, не заметили меня
Михаил Гечев – о своем настоящем
Фланговый полузащитник из Молдовы Михаил Гечев успел поиграть в Украине за «Верес» и «Минай». В конце 2023 года игрок покинул закарпатский клуб, который предлагал ему пойти на уменьшение зарплаты.
Сейчас Гечев находится на родине и еще не определился, где продолжит карьеру. Об этом футболист рассказал корреспонденту Sport.ua.
– Всем, кто делал мне предложения этой зимой, отказал. Еще жду. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Гечев.
– Предложения поступали от клубов из Молдовы?
– В Молдове все предлагают. Звали также за границу, но пока все не то, что я бы хотел.
– Из Украины не звали?
– Из Украины нет никаких предложений. Не заметили меня там. (Смеется.)
– В двух клубах поиграли, не так уж и мало...
– Погоду вроде делал по возможности... Но пока тихо.
– Сейчас еще отдыхаете?
– Я уже тренируюсь, чтобы быть в форме, и жду предложений.
В УПЛ и Кубке Украины 26-летний Гечев провел 13 матчей за «Верес» и 29 – за «Минай», в составе которого отметился 1 голом и 1 ассистом. Также на счету полузащитника 4 матча за сборную Молдовы в отборочных турнирах на Евро-2020 и чемпионат мира-2022.
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