Экс-легионер Вереса и Миная: Из Украины нет предложений, не заметили меня

Фланговый полузащитник из Молдовы Михаил Гечев успел поиграть в Украине за «Верес» и «Минай». В конце 2023 года игрок покинул закарпатский клуб, который предлагал ему пойти на уменьшение зарплаты.

Сейчас Гечев находится на родине и еще не определился, где продолжит карьеру. Об этом футболист рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Всем, кто делал мне предложения этой зимой, отказал. Еще жду. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Гечев.

– Предложения поступали от клубов из Молдовы?

– В Молдове все предлагают. Звали также за границу, но пока все не то, что я бы хотел.

– Из Украины не звали?

– Из Украины нет никаких предложений. Не заметили меня там. (Смеется.)

– В двух клубах поиграли, не так уж и мало...

– Погоду вроде делал по возможности... Но пока тихо.

– Сейчас еще отдыхаете?

– Я уже тренируюсь, чтобы быть в форме, и жду предложений.

В УПЛ и Кубке Украины 26-летний Гечев провел 13 матчей за «Верес» и 29 – за «Минай», в составе которого отметился 1 голом и 1 ассистом. Также на счету полузащитника 4 матча за сборную Молдовы в отборочных турнирах на Евро-2020 и чемпионат мира-2022.