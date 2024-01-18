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Украина. Премьер лига
18 января 2024, 14:12 | Обновлено 18 января 2024, 14:20
228
0

Экс-легионер Вереса и Миная: Из Украины нет предложений, не заметили меня

Михаил Гечев – о своем настоящем

18 января 2024, 14:12 | Обновлено 18 января 2024, 14:20
228
0
Экс-легионер Вереса и Миная: Из Украины нет предложений, не заметили меня
ФК Минай. Михаил Гечев

Фланговый полузащитник из Молдовы Михаил Гечев успел поиграть в Украине за «Верес» и «Минай». В конце 2023 года игрок покинул закарпатский клуб, который предлагал ему пойти на уменьшение зарплаты.

Сейчас Гечев находится на родине и еще не определился, где продолжит карьеру. Об этом футболист рассказал корреспонденту Sport.ua.

– Всем, кто делал мне предложения этой зимой, отказал. Еще жду. Посмотрим, что будет дальше, – сказал Гечев.

– Предложения поступали от клубов из Молдовы?
– В Молдове все предлагают. Звали также за границу, но пока все не то, что я бы хотел.

– Из Украины не звали?
– Из Украины нет никаких предложений. Не заметили меня там. (Смеется.)

– В двух клубах поиграли, не так уж и мало...
– Погоду вроде делал по возможности... Но пока тихо.

– Сейчас еще отдыхаете?
– Я уже тренируюсь, чтобы быть в форме, и жду предложений.

В УПЛ и Кубке Украины 26-летний Гечев провел 13 матчей за «Верес» и 29 – за «Минай», в составе которого отметился 1 голом и 1 ассистом. Также на счету полузащитника 4 матча за сборную Молдовы в отборочных турнирах на Евро-2020 и чемпионат мира-2022.

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инсайд Минай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Михаил Гечев
Источник Sport.ua
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