ОФИЦИАЛЬНО. Владлен Юрченко – игрок Металлиста 1925

ФК «Металлист 1925» заключил контракт с 29-летним украинским атакующим полузащитником Владленом Юрченко.

Срок соглашения действует до конца 2025-го года. В новом клубе Владлен будет выступать под 80-м номером.

Отметило, что предыдущей командой Юрченко была «Ворскла». Суммарно он провел за полтавскую команду 33 матча во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 2 ассистами.

На профессиональном уровне Юрченко также играл за «Шахтер-2», «Мариуполь», немецкий «Байер 04», датский «Вайле», «Зарю», «Десну», латвийскую «Ригу».