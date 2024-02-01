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Украина. Премьер лига
01 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 02 февраля 2024, 00:01
212
0

ОФИЦИАЛЬНО. Аренда завершена. Андрей Булеза распрощался с Минаем

20-летний защитник провел почти год в закарпатской команде

01 февраля 2024, 23:45 | Обновлено 02 февраля 2024, 00:01
212
0
ОФИЦИАЛЬНО. Аренда завершена. Андрей Булеза распрощался с Минаем
ФК Минай. Андрей Булеза

Украинский защитник Андрей Булеза, выступавший в клубе УПЛ «Минай» на правах аренды, покинул закарпатскую команду.

Защитник юношеской и молодежной сборных Украины присоединился к закарпатцам в марте 2023 года. За этот период он участвовал в 25 матчах и стал игроком основного состава.

Булеза – самый молодой дебютант «Миная» в УПЛ. В своем первом матче против «Львова» 6 марта 2023 года Андрей сыграл в возрасте 19 лет, 1 месяца и 9 дней.

В клубе «Минай» поблагодарили Андрея за выступление в команде и пожелали успехов в развитии карьеры.

Ранее сообщалось, что 20-летний Андрей Булеза, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», скорее всего, весеннюю часть сезона проведет на правах аренды за львовские «Карпаты».

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Источник ФК Минай
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