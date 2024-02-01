ОФИЦИАЛЬНО. Аренда завершена. Андрей Булеза распрощался с Минаем
20-летний защитник провел почти год в закарпатской команде
Украинский защитник Андрей Булеза, выступавший в клубе УПЛ «Минай» на правах аренды, покинул закарпатскую команду.
Защитник юношеской и молодежной сборных Украины присоединился к закарпатцам в марте 2023 года. За этот период он участвовал в 25 матчах и стал игроком основного состава.
Булеза – самый молодой дебютант «Миная» в УПЛ. В своем первом матче против «Львова» 6 марта 2023 года Андрей сыграл в возрасте 19 лет, 1 месяца и 9 дней.
В клубе «Минай» поблагодарили Андрея за выступление в команде и пожелали успехов в развитии карьеры.
Ранее сообщалось, что 20-летний Андрей Булеза, контракт которого принадлежит донецкому «Шахтеру», скорее всего, весеннюю часть сезона проведет на правах аренды за львовские «Карпаты».
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