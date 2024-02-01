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  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Булезу мы пригласили для усиления конкуренции»
Украина. Первая лига
01 февраля 2024, 11:40 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:46
432
0

Мирон МАРКЕВИЧ: «Булезу мы пригласили для усиления конкуренции»

Стали известны условия аренды Булезы во львовскую команду

01 февраля 2024, 11:40 | Обновлено 01 февраля 2024, 11:46
432
0
Мирон МАРКЕВИЧ: «Булезу мы пригласили для усиления конкуренции»
ФК Минай. Андрей Булеза

20-летний левый защитник Андрей Булеза, который принадлежит донецкому «Шахтеру», весеннюю часть сезона проведет на правах аренды за львовские «Карпаты».

Главный тренер «зелено-белых» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о переходе игрока:

«Булезу мы пригласили для усиления конкуренции за место в стартовом составе. Он перспективный футболист. Но опция выкупа в условиях аренды не предусмотрена.

Все будет зависеть от того, как воспитанник закарпатского футбола проявит себя в «Карпатах». Сейчас он уже присоединился к нашей команде».

Прошлой осенью Андрей Булеза выступал на правах аренды за «Минай» и провел 11 календарных матчей в чемпионате УПЛ.

Ранее стало известно, что «Карпатам» отказано в выезде за границу на сбор в Испании.

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Мирон Маркевич Первая лига Украины Андрей Булеза Минай Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу трансферы инсайд
Источник Sport.ua
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