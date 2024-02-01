Мирон МАРКЕВИЧ: «Булезу мы пригласили для усиления конкуренции»
Стали известны условия аренды Булезы во львовскую команду
20-летний левый защитник Андрей Булеза, который принадлежит донецкому «Шахтеру», весеннюю часть сезона проведет на правах аренды за львовские «Карпаты».
Главный тренер «зелено-белых» Мирон Маркевич эксклюзивно для Sport.ua рассказал о переходе игрока:
«Булезу мы пригласили для усиления конкуренции за место в стартовом составе. Он перспективный футболист. Но опция выкупа в условиях аренды не предусмотрена.
Все будет зависеть от того, как воспитанник закарпатского футбола проявит себя в «Карпатах». Сейчас он уже присоединился к нашей команде».
Прошлой осенью Андрей Булеза выступал на правах аренды за «Минай» и провел 11 календарных матчей в чемпионате УПЛ.
Ранее стало известно, что «Карпатам» отказано в выезде за границу на сбор в Испании.
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