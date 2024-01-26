Карпатам окончательно не разрешили выезд в Испанию

Как стало известно Sport.ua, профильное министерство отказало футболистам перволиговых «Карпат» в выезде на международный турнир в Испанию, мотивируя это тем, что право выезжать за границу имеют только команды УПЛ.

По информации нашего источника, «зелено-белые» планируют 9 февраля отправиться на этап подготовки в Закарпатье и сейчас активно занимаются поисками спарринг-партнеров. В марте, скорее всего, они будут тренироваться на своей загородной базе в Бартатове.

В расположении «Карпат» пока отсутствуют главный тренер Мирон Маркевич и его помощник Владимир Езерский, которые в составе сборной Украины среди ветеранов поехали на турнир в Норвегию.

Сейчас «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.