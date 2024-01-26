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Украина. Первая лига
26 января 2024, 11:38 | Обновлено 26 января 2024, 11:54
1637
7

Карпатам окончательно не разрешили выезд в Испанию

Команда будет проводить сборы на Закарпатье

26 января 2024, 11:38 | Обновлено 26 января 2024, 11:54
1637
7
Карпатам окончательно не разрешили выезд в Испанию
ФК Карпаты Львов

Как стало известно Sport.ua, профильное министерство отказало футболистам перволиговых «Карпат» в выезде на международный турнир в Испанию, мотивируя это тем, что право выезжать за границу имеют только команды УПЛ.

По информации нашего источника, «зелено-белые» планируют 9 февраля отправиться на этап подготовки в Закарпатье и сейчас активно занимаются поисками спарринг-партнеров. В марте, скорее всего, они будут тренироваться на своей загородной базе в Бартатове.

В расположении «Карпат» пока отсутствуют главный тренер Мирон Маркевич и его помощник Владимир Езерский, которые в составе сборной Украины среди ветеранов поехали на турнир в Норвегию.

Сейчас «Карпаты» лидируют в группе «Чемпионская» Первой лиги, набрав 45 очков.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 8
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Андрій Шевченко
Зато 3,14рам даунецьким можна
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+2
serhiy
Карпати ще не доросли ). Якщо дивитися реально ,то з Шахтаря гравець втік  коли вони були за границею.Я б їх без намордніка нікуди не відпускав )))
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0
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Олег Склярський
Підараси
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-1
Dfuu
А Динамо u-19 команда УПЛ?
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-1
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