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Украина. Премьер лига
16 февраля 2024, 10:28 |
2086
1

ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Шахтера подписал контракт с Минаем

Владислав Вакула получил еще один шанс в УПЛ

16 февраля 2024, 10:28 |
2086
1
ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Шахтера подписал контракт с Минаем
ФК Минай

Закарпатский «Минай» официально объявил о подписании бывшего игрока донецкого «Шахтера» Владислава Вакулы.

Кроме Вакулы, к клубу присоединился Ярослав Кисиль.

24-летний левый вингер Вакула – самый опытный из новичков по игровому опыту: 65 матчей в УПЛ. Также в его активе семь матчей в квалификационных раундах еврокубков. Защищал цвета «Черноморца», «Мариуполя», «Шахтера», «Ворсклы», а предыдущим клубом стало «Полесье».

Кисиль – бывший игрок «Зари». 20-летний правый полузащитник дебютировал в УПЛ в ноябре 2022 года в матче против «Александрии».

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Источник ФК Минай
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Перець
Як та простітутка бігає по командам де більше наллють
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