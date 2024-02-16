ОФИЦИАЛЬНО. Скандальный экс-игрок Шахтера подписал контракт с Минаем

Закарпатский «Минай» официально объявил о подписании бывшего игрока донецкого «Шахтера» Владислава Вакулы.

Кроме Вакулы, к клубу присоединился Ярослав Кисиль.

24-летний левый вингер Вакула – самый опытный из новичков по игровому опыту: 65 матчей в УПЛ. Также в его активе семь матчей в квалификационных раундах еврокубков. Защищал цвета «Черноморца», «Мариуполя», «Шахтера», «Ворсклы», а предыдущим клубом стало «Полесье».

Кисиль – бывший игрок «Зари». 20-летний правый полузащитник дебютировал в УПЛ в ноябре 2022 года в матче против «Александрии».