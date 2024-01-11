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Украина. Премьер лига
11 января 2024, 18:50 | Обновлено 11 января 2024, 20:04
1582
8

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвало контракт с Вакулой

Владислав получил статус свободного агента

11 января 2024, 18:50 | Обновлено 11 января 2024, 20:04
1582
8
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвало контракт с Вакулой
ФК Полесье. Владислав Вакула

Житомирское «Полесье» официально объявило о прекращении сотрудничества с полузащитником Владиславом Вакулой.

Контракт с 24-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Владислав Вакула присоединился к «Полесью» летом 2022 года. За время выступлений за первую команду он успел провести 17 матчей, отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В первой половине сезона 2023/24 Владислав на правах аренды играл за «Черноморец».

Ранее директор «Полесья» по медиа, маркетингу и спонсорству Александр Денисов сказал, что Вакула «профукал» доверие президента житомирского клуба Геннадия Буткевича.

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Владислав Вакула Полесье Житомир расторжение контракта Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы УПЛ трансферы
Источник ФК Полесье
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Комментарии 8
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Перець
Бухать треба менше
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+5
Iigor6583
Напевне вже намилив лижі в Казахстан, Азердайджан... Але і там отримає пенька під зад. Ледарів, випивох і дебоширів ніхто не  буде тримати.
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+5
Mr Voevudskiy
Столько шансов реанимировать карьеру давали.. чмошник
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+4
Андрей Шевченко
Пяниця даунецька
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
а почему не указано что это воспитанник Шахтера профукал доверие президента, а потом клуб с ним разорвал контракт?
 
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+2
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