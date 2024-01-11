ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвало контракт с Вакулой

Житомирское «Полесье» официально объявило о прекращении сотрудничества с полузащитником Владиславом Вакулой.

Контракт с 24-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Владислав Вакула присоединился к «Полесью» летом 2022 года. За время выступлений за первую команду он успел провести 17 матчей, отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. В первой половине сезона 2023/24 Владислав на правах аренды играл за «Черноморец».

Ранее директор «Полесья» по медиа, маркетингу и спонсорству Александр Денисов сказал, что Вакула «профукал» доверие президента житомирского клуба Геннадия Буткевича.