ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала сенегальского нападающего из Португалии
Алиун Ндур из «Эштрели Амадора» проведет минимум 1 год в УПЛ
Луганская «Заря« официально объявила о подписании сенегальского нападающего португальской «Эштрелы Амадора» Алиуна Ндура.
Отмечается, что срок соглашения – 1 год, но у клуба есть возможность пролонгации контракта с 22-летним футболистом еще на 4 года.
Алиун Ндур в свое время выступал в таких командах, как «Лаудон Юнайтед» (США, 15 поединков, 5 голов и 1 ассист), португальские «Эштрела Амадора» (11 матчей, 1 голевая передача), «Белененсеш» Ю-21 и основная команда (всего 34 игры – 6 забитых мячей) и «Шатору» (27 матчей, 4 гола и 1 ассист).
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