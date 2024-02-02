ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала сенегальского нападающего из Португалии

Луганская «Заря« официально объявила о подписании сенегальского нападающего португальской «Эштрелы Амадора» Алиуна Ндура.

Отмечается, что срок соглашения – 1 год, но у клуба есть возможность пролонгации контракта с 22-летним футболистом еще на 4 года.

Алиун Ндур в свое время выступал в таких командах, как «Лаудон Юнайтед» (США, 15 поединков, 5 голов и 1 ассист), португальские «Эштрела Амадора» (11 матчей, 1 голевая передача), «Белененсеш» Ю-21 и основная команда (всего 34 игры – 6 забитых мячей) и «Шатору» (27 матчей, 4 гола и 1 ассист).