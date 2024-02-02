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Украина. Премьер лига
02 февраля 2024, 15:11 | Обновлено 02 февраля 2024, 15:12
279
0

ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала сенегальского нападающего из Португалии

Алиун Ндур из «Эштрели Амадора» проведет минимум 1 год в УПЛ

02 февраля 2024, 15:11 | Обновлено 02 февраля 2024, 15:12
279
0
ОФИЦИАЛЬНО. Заря подписала сенегальского нападающего из Португалии
ФК Заря. Алиун Ндур

Луганская «Заря« официально объявила о подписании сенегальского нападающего португальской «Эштрелы Амадора» Алиуна Ндура.

Отмечается, что срок соглашения – 1 год, но у клуба есть возможность пролонгации контракта с 22-летним футболистом еще на 4 года.

Алиун Ндур в свое время выступал в таких командах, как «Лаудон Юнайтед» (США, 15 поединков, 5 голов и 1 ассист), португальские «Эштрела Амадора» (11 матчей, 1 голевая передача), «Белененсеш» Ю-21 и основная команда (всего 34 игры – 6 забитых мячей) и «Шатору» (27 матчей, 4 гола и 1 ассист).

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Источник ФК Заря Луганск
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