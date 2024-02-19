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Украина. Премьер лига
19 февраля 2024, 21:27 |
1237
0

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с экс-игроком Днепра-1

Максим Лопыренок получил статус свободного агента

19 февраля 2024, 21:27 |
1237
0
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с экс-игроком Днепра-1
ФК ЛНЗ. Максим Лопыренок

Черкасский ЛНЗ официально сообщил о расторжении контракта с украинским защитником Максимом Лопырёнком.

28-летний экс-футболист «Днепра-1» и «Миная» получил статус свободного агента. Интересно, что именно в таком статусе ЛНЗ подписал его в июле 2021 года.

В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Максим Лопыренок провел 9 матчей за черкащан, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

Ранее Максим Лопыренок сообщил о прекращении деловых отношений с ЛНЗ в эксклюзивном комментарии Sport.ua.

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Максим Лопыренок ЛНЗ Черкассы трансферы трансферы УПЛ расторжение контракта
Источник ФК ЛНЗ
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