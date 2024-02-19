ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ расторг контракт с экс-игроком Днепра-1
Максим Лопыренок получил статус свободного агента
Черкасский ЛНЗ официально сообщил о расторжении контракта с украинским защитником Максимом Лопырёнком.
28-летний экс-футболист «Днепра-1» и «Миная» получил статус свободного агента. Интересно, что именно в таком статусе ЛНЗ подписал его в июле 2021 года.
В этом сезоне Украинской Премьер-лиги Максим Лопыренок провел 9 матчей за черкащан, но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.
Ранее Максим Лопыренок сообщил о прекращении деловых отношений с ЛНЗ в эксклюзивном комментарии Sport.ua.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Даяна вернулась в матч после провала в первой партии, но не сложилось
Sport.ua следит за трансферной работой украинских клубов во время зимней паузы