ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опытного экс-защитника Зари

«Металлист 1925» официально сообщил о подписании на правах свободного агента контракта с Максимом Имерековым. Соглашение с 33-летнем защитником рассчитано на два года – до 30 декабря 2025 года.

Первую часть нынешнего сезона Имереков провел в Греции, где выступал за «Атромитос». На его счету 10 матчей за греческий клуб, без результативных действий.

Имереков известен по выступлениям в УПЛ за «Металлург» Запорожье, «Александрию», «Десну» и «Зарю».

Ранее «Металлист 1925» попрощался с тремя игроками – Абдуллой Абдуллаевым, Игором Ногейрой и Леонардо Казаесом.