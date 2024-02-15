ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал опытного экс-защитника Зари
Максим Имереков возвращается из Греции в УПЛ
«Металлист 1925» официально сообщил о подписании на правах свободного агента контракта с Максимом Имерековым. Соглашение с 33-летнем защитником рассчитано на два года – до 30 декабря 2025 года.
Первую часть нынешнего сезона Имереков провел в Греции, где выступал за «Атромитос». На его счету 10 матчей за греческий клуб, без результативных действий.
Имереков известен по выступлениям в УПЛ за «Металлург» Запорожье, «Александрию», «Десну» и «Зарю».
Ранее «Металлист 1925» попрощался с тремя игроками – Абдуллой Абдуллаевым, Игором Ногейрой и Леонардо Казаесом.
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