Металлист 1925 попрощался с тремя игроками

«Металлист 1925» попрощался с полузащитниками Абдуллой Абдуллаевым, Игором Ногейрой и Леонардо Казаесом.

21-летний полузащитник Абдулла Абдуллаев стал игроком харьковской команды в феврале 2023 года. С тех пор появлялся на поле в 11 поединках, в которых отметился одной голевой передачей.

19-летний бразилец Игор Ногейра стал игроком «Металлиста 1925» в сентябре 2022 года. За это время провел 8 матчей за основную команду и 26 за юношеский состав (3 гола и 2 ассиста).

19-летний бразилец Леонардо Казаес стал игроком «Металлиста 1925» в октябре 2022 года. За это время провел 1 матч за основную команду и 22 за юношеский состав (2 гола и 1 ассист).

Ранее Sport.ua сообщал, что у харьковчан есть кадровая неопределенность.