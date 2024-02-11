Металлист 1925 попрощался с тремя игроками
Абдулла Абдуллаев, Игор Ногейра и Леонардо Казаес покинули харьковский клуб
«Металлист 1925» попрощался с полузащитниками Абдуллой Абдуллаевым, Игором Ногейрой и Леонардо Казаесом.
21-летний полузащитник Абдулла Абдуллаев стал игроком харьковской команды в феврале 2023 года. С тех пор появлялся на поле в 11 поединках, в которых отметился одной голевой передачей.
19-летний бразилец Игор Ногейра стал игроком «Металлиста 1925» в сентябре 2022 года. За это время провел 8 матчей за основную команду и 26 за юношеский состав (3 гола и 2 ассиста).
19-летний бразилец Леонардо Казаес стал игроком «Металлиста 1925» в октябре 2022 года. За это время провел 1 матч за основную команду и 22 за юношеский состав (2 гола и 1 ассист).
Ранее Sport.ua сообщал, что у харьковчан есть кадровая неопределенность.
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