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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 20:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 20:18
318
0

Группа игроков Металлиста 1925 тренируется в Счастливом

У харьковчан есть кадровая неопределенность

09 февраля 2024, 20:05 | Обновлено 09 февраля 2024, 20:18
318
0
Группа игроков Металлиста 1925 тренируется в Счастливом
УПЛ. Андрей Ткачук

Сегодня, 9 февраля, «Металлист 1925» провел на испанском сборе очередной спарринг – с английским «Брентфордом-2» (победа 4:0).

Но, по информации Sport.ua, целая группа слобожанцев, у которых есть действующие контракты с «Металлистом 1925», поддерживают сейчас спортивную форму, тренируясь в Счастливом с юниорским составом. Одних не взяли на зарубежный сбор по решению нового рулевого Виктора Скрипника, другие только восстановились после травм. Но всех их – Андрея Ткачука, Ярослава Мартынюка, Ивана Коваленко, Дмитрия Кравченко, Михаила Рудавского, Юрия Потимкова, Абдуллу Абдуллаева – пока объединяет неопределенность.

Похожая ситуация и с Олегом Голодюком, под руководством которого «Металлист 1925» играл в конце осенней части сезона. У него также действующий контракт, была информация, что его собираются оставить работать в структуре клуба, однако и здесь пока без конкретики.

Сейчас «Металлист 1925» занимает 12-е место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подпишет контракт с опытным экс-игроком «Зари».

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Металлист 1925 инсайд Андрей Ткачук Ярослав Мартынюк Дмитрий Кравченко Абдулла Абдуллаев
Источник Sport.ua
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