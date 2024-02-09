Группа игроков Металлиста 1925 тренируется в Счастливом

Сегодня, 9 февраля, «Металлист 1925» провел на испанском сборе очередной спарринг – с английским «Брентфордом-2» (победа 4:0).

Но, по информации Sport.ua, целая группа слобожанцев, у которых есть действующие контракты с «Металлистом 1925», поддерживают сейчас спортивную форму, тренируясь в Счастливом с юниорским составом. Одних не взяли на зарубежный сбор по решению нового рулевого Виктора Скрипника, другие только восстановились после травм. Но всех их – Андрея Ткачука, Ярослава Мартынюка, Ивана Коваленко, Дмитрия Кравченко, Михаила Рудавского, Юрия Потимкова, Абдуллу Абдуллаева – пока объединяет неопределенность.

Похожая ситуация и с Олегом Голодюком, под руководством которого «Металлист 1925» играл в конце осенней части сезона. У него также действующий контракт, была информация, что его собираются оставить работать в структуре клуба, однако и здесь пока без конкретики.

Сейчас «Металлист 1925» занимает 12-е место в чемпионате УПЛ, набрав 15 очков.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подпишет контракт с опытным экс-игроком «Зари».