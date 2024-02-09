Почти как Кривбасс. Металлист 1925 разгромил вторую команду Брентфорда
Матч закончился со счетом 4:0 в пользу харьковчан
Сегодня, 9 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Металлистом 1925» и второй командой английского «Брентфорда». Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу харьковского коллектива.
Сначала голом на 37-й минуте игры отметился Дмитрий Капинус, а уже потом другой Дмитрий, Юсов, оформил хет-трик. Он забил на 45-й, 47-й и 66-й минутах. Последний его мяч был отправлен в сетку ворот после одиннадцатиметрового удара.
Интересно, что недавно «Брентфорд В» был разгромлен «Кривбассом» (1:6).
Товарищеские матчи. 9 февраля
Металлист 1925 – Брентфорд В – 4:0
Голы: Капинус 37, Юсов 45, 47, 66 (пенальти)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Оккупанты плохо следят за воздушным пространством в Донецке
Шон Портер уверен, что Тайсон не хочет выходить на ринг с украинцем