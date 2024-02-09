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Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 19:34 | Обновлено 09 февраля 2024, 19:35
580
0

Почти как Кривбасс. Металлист 1925 разгромил вторую команду Брентфорда

Матч закончился со счетом 4:0 в пользу харьковчан

09 февраля 2024, 19:34 | Обновлено 09 февраля 2024, 19:35
580
0
Почти как Кривбасс. Металлист 1925 разгромил вторую команду Брентфорда
ФК Металлист 1925

Сегодня, 9 февраля 2024 года, состоялся товарищеский матч между украинским «Металлистом 1925» и второй командой английского «Брентфорда». Игра закончилась со счетом 4:0 в пользу харьковского коллектива.

Сначала голом на 37-й минуте игры отметился Дмитрий Капинус, а уже потом другой Дмитрий, Юсов, оформил хет-трик. Он забил на 45-й, 47-й и 66-й минутах. Последний его мяч был отправлен в сетку ворот после одиннадцатиметрового удара.

Интересно, что недавно «Брентфорд В» был разгромлен «Кривбассом» (1:6).

Товарищеские матчи. 9 февраля

Металлист 1925 – Брентфорд В – 4:0

Голы: Капинус 37, Юсов 45, 47, 66 (пенальти)

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товарищеские матчи Брентфорд учебно-тренировочные сборы Металлист 1925 контрольные матчи УПЛ Дмитрий Юсов Дмитрий Капинус
Источник Sport.ua
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