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Товарищеские матчи
Металлист 1925
09.02.2024 17:00 - : -
Брентфорд-2
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
09 февраля 2024, 11:51 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:58
39
0

Металлист 1925 – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 9 февраля в 17:00 видеотрансляцию контрольного спарринга

09 февраля 2024, 11:51 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:58
39
0
Металлист 1925 – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Металлист 1925

В пятницу, 9 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и английская команда «Брентфорд-2».

Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Харьковский «Металлист 1925» проводит подготовительный сбор в Испании.

Металлист 1925 – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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Теннис
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