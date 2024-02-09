В пятницу, 9 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и английская команда «Брентфорд-2».

Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени

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Харьковский «Металлист 1925» проводит подготовительный сбор в Испании.

Металлист 1925 – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция