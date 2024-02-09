Товарищеские матчи
09.02.2024 17:00 - : -
Украина. Премьер лига09 февраля 2024, 11:51 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:58
39
0
Металлист 1925 – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 9 февраля в 17:00 видеотрансляцию контрольного спарринга
09 февраля 2024, 11:51 | Обновлено 09 февраля 2024, 11:58
39
0
В пятницу, 9 февраля, состоится товарищеский матч зимней паузы, в котором отношения выяснят харьковский «Металлист 1925» и английская команда «Брентфорд-2».
Начало встречи запланировано на 17:00 по киевскому времени
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Харьковский «Металлист 1925» проводит подготовительный сбор в Испании.
Металлист 1925 – Брентфорд-2. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 февраля 2024, 12:29 7
Украинец победил в опросе на лучшего игрока месяца
Футбол | 08 февраля 2024, 18:04 18
Игроков будут удалять с поля на 10 минут
Бокс | 09.02.2024, 07:40
Футбол | 09.02.2024, 11:35
Футбол | 08.02.2024, 19:41
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
08.02.2024, 14:16 3
08.02.2024, 15:37 35
08.02.2024, 06:12 4
07.02.2024, 21:45 36
07.02.2024, 12:30 9
Футбол
07.02.2024, 10:01 5
07.02.2024, 19:57 2