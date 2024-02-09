Источник: Металлист 1925 подпишет контракт с опытным экс-игроком Зари
Максим Имереков покинул греческий «Атромитос»
Украинский защитник греческого «Атромитоса» Максим Имереков вскоре присоединится к харьковскому «Металлисту 1925», сообщает ТаТоТаке.
По информации источника, 33-летний футболист уже разорвал контракт со своим предыдущим клубом. Сейчас он уже направляется в Испанию, где сборы проводит команда Виктора Скрипника.
Ожидается, что воспитанник «Шахтера» подпишет 2-летний контракт с харьковчанами.
В этом сезоне Максим Имереков провел лишь 10 матчей за «Атромитос» и не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.
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