Источник: Металлист 1925 подпишет контракт с опытным экс-игроком Зари

Украинский защитник греческого «Атромитоса» Максим Имереков вскоре присоединится к харьковскому «Металлисту 1925», сообщает ТаТоТаке.

По информации источника, 33-летний футболист уже разорвал контракт со своим предыдущим клубом. Сейчас он уже направляется в Испанию, где сборы проводит команда Виктора Скрипника.

Ожидается, что воспитанник «Шахтера» подпишет 2-летний контракт с харьковчанами.

В этом сезоне Максим Имереков провел лишь 10 матчей за «Атромитос» и не сумел отличиться результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 400 тысяч евро.