ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич подписал в Заглембе еще двух украинских футболистов
За польскую команду, представляющую Сосновец, будут играть Алексей Довгий и Артем Сухоцкий
Польский клуб «Заглембе» Сосновец, выступающий в Первом дивизионе чемпионата Польши, объявил по подписании украинцев – полузащитника Алексей Довгого и левого хавбека Артема Сухоцкого.
Довгий, на счету которого более 160 игр в Украинской Премьер-лиге, поставил свою подпись под соглашением, рассчитанным до конца нынешнего сезона-2023/2024. Аналогичный договор сроком до 30 июня этого года подписал Сухоцкий.
«Заглембе» Сосновец, который этой зимой возглавил экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, в таблице Первого дивизиона занимает последнее, 18-е, место, имея 11 очко. От спасительной 15-й позиции команда отстает на 8 пунктов.
Ранее «Заглембе» Сосновец подписал украинского голкипера Алексея Шевченко.
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