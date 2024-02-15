ОФИЦИАЛЬНО. Хацкевич подписал в Заглембе еще двух украинских футболистов

Польский клуб «Заглембе» Сосновец, выступающий в Первом дивизионе чемпионата Польши, объявил по подписании украинцев – полузащитника Алексей Довгого и левого хавбека Артема Сухоцкого.

Довгий, на счету которого более 160 игр в Украинской Премьер-лиге, поставил свою подпись под соглашением, рассчитанным до конца нынешнего сезона-2023/2024. Аналогичный договор сроком до 30 июня этого года подписал Сухоцкий.

«Заглембе» Сосновец, который этой зимой возглавил экс-тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич, в таблице Первого дивизиона занимает последнее, 18-е, место, имея 11 очко. От спасительной 15-й позиции команда отстает на 8 пунктов.

Ранее «Заглембе» Сосновец подписал украинского голкипера Алексея Шевченко.