ОФИЦИАЛЬНО. Верес подтвердил аренду двух футболистов из Полесья

Клуб «Верес» официально подтвердил, что Дмитрий Шастал и Денис Янаков будут играть за команду из Ровно на правах арендного соглашения с житомирским «Полесьем».

Дмитрий Шастал родился 30 декабря 1995 года в Киеве. Рост – 180 см. Вес – 71 кг. Правый полузащитник и вингер. Воспитанник киевских клубов Смена-Оболонь, Звезда и РУУФК. Предыдущие клубы: Колос (Ковалевка), Полтава, Энергия (Новая Каховка), Александрия. С 2021 года права на футболиста принадлежат житомирскому Полесью. В нынешнем сезоне провел за житомирян 9 матчей в УПЛ, забил 2 гола.

Денис Янаков родился 1 января 1999 в Запорожье. Рост – 180 см. Вес – 72 кг. Левый полузащитник и вингер. Воспитанник академий запорожского Металлурга и киевского Динамо. Предыдущие клубы: Динамо (Киев), Арсенал (Киев), Черноморец (Одесса), Заря (Луганск), Ингулец (Петрово). С 2021 года право на игрока принадлежит житомирскому Полесью. За житомирян в нынешнем сезоне провел в УПЛ 5 матчей, забил 1 гол.

Как сообщал Sport.ua, оба игрока уже прибыли в расположение красно-черных в турецкой Анталии, где жители проводят зимние сборы.