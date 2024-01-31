Два игрока Полесья присоединились к Вересу на сборах в Турции

Как стало известно Sport.ua, на сборе в Турции наставник «Вереса» Олег Шандрук может рассчитывать не на всех подопечных. Еще восстанавливаются после травм защитник Василий Гакман и полузащитник Дмитрий Клец. Но уже скоро они начнут тренироваться в общей группе.

По информации нашего источника, в тренировочном лагере ровенчан в Турции появилось подкрепление из «Полесья» – Дмитрий Шастал и Денис Янаков, которые собираются выступать за «Верес» на правах аренды во второй части сезона. Не исключено, что они смогут принять участие уже в следующем спарринге «Вереса» с чешским «Яблонцом», который состоится третьего февраля.

Напомним, что ранее на предыдущем контрольном матче ровенчан со словацким клубом «Златое Моравце» побывал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.