Два игрока Полесья присоединились к Вересу на сборах в Турции
Футболисты будут выступать на правах аренды
Как стало известно Sport.ua, на сборе в Турции наставник «Вереса» Олег Шандрук может рассчитывать не на всех подопечных. Еще восстанавливаются после травм защитник Василий Гакман и полузащитник Дмитрий Клец. Но уже скоро они начнут тренироваться в общей группе.
По информации нашего источника, в тренировочном лагере ровенчан в Турции появилось подкрепление из «Полесья» – Дмитрий Шастал и Денис Янаков, которые собираются выступать за «Верес» на правах аренды во второй части сезона. Не исключено, что они смогут принять участие уже в следующем спарринге «Вереса» с чешским «Яблонцом», который состоится третьего февраля.
Напомним, что ранее на предыдущем контрольном матче ровенчан со словацким клубом «Златое Моравце» побывал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.
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