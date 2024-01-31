Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Два игрока Полесья присоединились к Вересу на сборах в Турции
Украина. Премьер лига
31 января 2024, 22:50 |
625
0

Два игрока Полесья присоединились к Вересу на сборах в Турции

Футболисты будут выступать на правах аренды

31 января 2024, 22:50 |
625
0
Два игрока Полесья присоединились к Вересу на сборах в Турции
УПЛ. Дмитрий Шастал

Как стало известно Sport.ua, на сборе в Турции наставник «Вереса» Олег Шандрук может рассчитывать не на всех подопечных. Еще восстанавливаются после травм защитник Василий Гакман и полузащитник Дмитрий Клец. Но уже скоро они начнут тренироваться в общей группе.

По информации нашего источника, в тренировочном лагере ровенчан в Турции появилось подкрепление из «Полесья» – Дмитрий Шастал и Денис Янаков, которые собираются выступать за «Верес» на правах аренды во второй части сезона. Не исключено, что они смогут принять участие уже в следующем спарринге «Вереса» с чешским «Яблонцом», который состоится третьего февраля.

Напомним, что ранее на предыдущем контрольном матче ровенчан со словацким клубом «Златое Моравце» побывал главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.

По теме:
Источник: У Черноморца на просмотре экс-игрок Шахтера и сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Черкасский ЛНЗ подписал еще одного футболиста из Косова
Респект! Фанаты Жальгириса сорвали трансфер игрока, который играл в россии
инсайд Верес Ровно Полесье Житомир трансферы УПЛ трансферы
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Футбол | 31 января 2024, 00:56 1
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?
Перес принял решение о будущем Лунина и Кепы. Кого оставит?

Президент «сливочных» принял решение оставить в команде именно украинца

Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Футбол | 31 января 2024, 12:53 7
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения
Холанд задумался об уходе из Сити. Стала известна причина такого решения

Эрлинг может стать игроком мадридского «Реала»

Известны стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль. Сыграет ли Мудрик?
Футбол | 31.01.2024, 21:40
Известны стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль. Сыграет ли Мудрик?
Известны стартовые составы на матч Челси – Ливерпуль. Сыграет ли Мудрик?
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
Футбол | 31.01.2024, 07:20
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
ВИДЕО. Артета провел с Зинченко не самую приятную беседу после матча АПЛ
Супряга вернется в строй на следующий неделе. Какой диагноз?
Футбол | 31.01.2024, 23:23
Супряга вернется в строй на следующий неделе. Какой диагноз?
Супряга вернется в строй на следующий неделе. Какой диагноз?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
Кто выиграет трофей? Определены все пары 1/4 финала Кубка Африки
31.01.2024, 07:35 1
Футбол
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
«Говорю Динамо «до свидания». Сидорчук не прощается с грандом УПЛ
29.01.2024, 16:40 3
Футбол
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
Орлы взлетели на вершину. Трубин помог Бенфике разгромить Эштрелу Амадору
29.01.2024, 22:55 10
Футбол
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
Первая победа в 2024 году. Динамо крупно обыграло Пахтакор
30.01.2024, 17:48 184
Футбол
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
Ливерпуль нашел неожиданную замену Клоппу. За него придется заплатить
29.01.2024, 18:35 2
Футбол
Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца
Растет конкурент. Куртуа одним словом охарактеризовал 17-летнего украинца
30.01.2024, 17:16 1
Футбол
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
Президент WBC рассказал, будет ли реванш между Фьюри и Усиком
30.01.2024, 20:02 3
Бокс
А Вирер поедет? Италия объявила состав на ЧМ по биатлону
А Вирер поедет? Италия объявила состав на ЧМ по биатлону
29.01.2024, 19:19
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем