ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании бразильца Кевина

«Шахтер» на официальном сайте сообщил о подписании вингера «Палмейраса» Кевина, который получил контракт на 5 лет.

Сумма трансфера не указана, но в СМИ сообщалось, что украинский клуб отдал за 21-летнего игроку 15 миллионов евро (12 миллионов гарантированных выплат и три миллиона возможных бонусов).

Кевин будет выступать под 37-м номером. Может сыграть на обоих флангах и под нападающим.

Кевин – воспитанник клуба «Деспортиво Бразил». Летом 2020-го перешел в «Палмейрас», присоединившись к юношеской команде. 1 декабря 2021 года дебютировал за основной состав. Всего на счету вингера 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес. Чемпион Бразилии – 2023.