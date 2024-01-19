ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании бразильца Кевина
Клуб оформил контракт с первым зимним новичком
«Шахтер» на официальном сайте сообщил о подписании вингера «Палмейраса» Кевина, который получил контракт на 5 лет.
Сумма трансфера не указана, но в СМИ сообщалось, что украинский клуб отдал за 21-летнего игроку 15 миллионов евро (12 миллионов гарантированных выплат и три миллиона возможных бонусов).
Кевин будет выступать под 37-м номером. Может сыграть на обоих флангах и под нападающим.
Кевин – воспитанник клуба «Деспортиво Бразил». Летом 2020-го перешел в «Палмейрас», присоединившись к юношеской команде. 1 декабря 2021 года дебютировал за основной состав. Всего на счету вингера 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес. Чемпион Бразилии – 2023.
👋 Кевін – з нами 🧡#Shakhtar https://t.co/2UUWoQKSks pic.twitter.com/L1oMM9xnZC— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) January 19, 2024
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