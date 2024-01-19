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Украина. Премьер лига
19 января 2024, 14:02 | Обновлено 19 января 2024, 14:27
1385
30

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании бразильца Кевина

Клуб оформил контракт с первым зимним новичком

19 января 2024, 14:02 | Обновлено 19 января 2024, 14:27
1385
30
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании бразильца Кевина
ФК Шахтер. Пушич и Кевин

«Шахтер» на официальном сайте сообщил о подписании вингера «Палмейраса» Кевина, который получил контракт на 5 лет.

Сумма трансфера не указана, но в СМИ сообщалось, что украинский клуб отдал за 21-летнего игроку 15 миллионов евро (12 миллионов гарантированных выплат и три миллиона возможных бонусов).

Кевин будет выступать под 37-м номером. Может сыграть на обоих флангах и под нападающим.

Кевин – воспитанник клуба «Деспортиво Бразил». Летом 2020-го перешел в «Палмейрас», присоединившись к юношеской команде. 1 декабря 2021 года дебютировал за основной состав. Всего на счету вингера 9 матчей и 1 гол в бразильской Серии А, 2 игры в Кубке Либертадорес. Чемпион Бразилии – 2023.

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Шахтер Донецк Кевин трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 30
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Умник
Поздравляю. Купите ему беруши, пусть в них 3 тура сыграет, чтобы тревога не спугнула.
Мы все имеем отношение к этому трансферу, ежемесячно донатя за электричество, лучшему президенту футбольного клуба шахтер.
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+3
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Андрій Шевченко
В той час коли даунбасси дохнуть, як суки від кацапських обстрілів...ахметка вкладає кошти в Бразилію.....
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+2
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Bulba_sumkin
Добро пожаловать в лучший клуб Украины!) Ждем яркой игры и трофеев) 
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+2
Андрій Шевченко
Які ж моральні і фізичні уроди можуть підтримувати таке під час війни. коли пенсіонери з пенсіх в 2 000 грн донатять на ЗСУ, це падло спонсує економіку Бразилії.
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+1
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Умник
Хоть крыськива не будут трогать на левый фланг, теперь есть невертон и кевин. 
И остались лемкин бондарь матвиенко грузины что не может не радовать
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0
Boodya 1209
Вангую срач, але це так смішно читати)) в нас бардак в УПЛ, майбутній президент УАФ де небуть, але тільки не в Україні, підкилимні, кабінетні ігри, пул цей неясний, а вони сруться в кого гірший/кращий клуб
Тим більше це смішно, коли розумієщ, що в Україні немає ніодного кришталево чистого клубу😂
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0
Макс Максов
Головне щоб не так, як з Бернардом... Успіхів Кевіну!
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-1
potemkin78
аренда?
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-2
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Лига конференций без динамо
а что там суркисы опзжшные в казино играют в Монако часы даже вывозят из Украины ну сока просроченного отправил одну газель и всё на фронт ,а ботам своим дырявым рассказывают в упл за динамо играть  не хотят ехать даже игроки из Эритреи
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-3
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Лига конференций без динамо
Бизнес СКМ, Фонд Рината Ахметова и футбольный клуб "Шахтер" с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора россии направили на помощь силам обороны Украины и на гуманитарные программы 6,7 млрд грн (около $197 млн). Сообщает ТСН
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-4
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Лига конференций без динамо
Стоит как все дырявое динамо кипрское опзжшное 😄
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-5
Лига конференций без динамо
Топ к Чемпиону  
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-5
Андрій Шевченко
Краще б ці кошти на дрони відправили гниди даунецькі....а то тільки візжять, як сучкі "минедома".
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-6
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