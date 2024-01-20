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Украина. Премьер лига
20 января 2024, 15:15 | Обновлено 20 января 2024, 17:56
3130
7

ОФИЦИАЛЬНО. Балканский клуб арендовал полузащитника Шахтера

Остаток сезона 2023/24 Дениль Кастильо проведет в сербском «Партизане»

20 января 2024, 15:15 | Обновлено 20 января 2024, 17:56
3130
7
ОФИЦИАЛЬНО. Балканский клуб арендовал полузащитника Шахтера
ФК Партизан. Дениль Кастильо

Сербский «Партизан» официально объявил об аренде эквадорского полузащитника донецкого «Шахтера» Дениля Кастильо.

Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Сербская команда не сообщает, есть ли у нее опция выкупа игрока.

Напомним, «Шахтер» приобрел Дениля Кастильо летом 2023 года, заплатив «ЛДУ Кито» 800 тысяч евро.

В этом сезоне Дениль Кастильо сыграл 6 матчей за «горняков», проведя на поле лишь 41 игровую минуту. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.

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PUMA
Сербы такие же европейцы как и узкие 
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