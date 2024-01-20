ОФИЦИАЛЬНО. Балканский клуб арендовал полузащитника Шахтера
Остаток сезона 2023/24 Дениль Кастильо проведет в сербском «Партизане»
Сербский «Партизан» официально объявил об аренде эквадорского полузащитника донецкого «Шахтера» Дениля Кастильо.
Отмечается, что переход 19-летнего футболиста состоялся на правах краткосрочной аренды до завершения сезона 2023/24. Сербская команда не сообщает, есть ли у нее опция выкупа игрока.
Напомним, «Шахтер» приобрел Дениля Кастильо летом 2023 года, заплатив «ЛДУ Кито» 800 тысяч евро.
В этом сезоне Дениль Кастильо сыграл 6 матчей за «горняков», проведя на поле лишь 41 игровую минуту. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 500 тысяч евро.
⚽️ Denil Kastiljo stigao na Kipar!— FK Partizan (@FKPartizanBG) January 20, 2024
▪️ U Partizan dolazi kao pozajmljeni igrač do 30.6.2024. godine.
▪️ Kastiljo je zadužio opremu i pridružio se ekipi.https://t.co/4BWTt1p8Jb pic.twitter.com/tey9FbThzI
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