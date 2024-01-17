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Украина. Первая лига
17 января 2024, 18:51 | Обновлено 17 января 2024, 18:53
1770
1

Карпаты подписали экс-полузащитника Зари

Тлумак вернулся в родной город

17 января 2024, 18:51 | Обновлено 17 января 2024, 18:53
1770
1
Карпаты подписали экс-полузащитника Зари
ФК Карпати. Юрий Тлумак

Как стало известно Sport.ua, переговоры «Карпат» с центральным полузащитником Юрием Тлумаком, который не так давно разорвал контракт с «Зарей», завершились успешно. Стороны подписали трудовое соглашение, и, как и ожидалось, Тлумак стал первым в этом году новичком зелено-белых.

21-летний футболист является воспитанником школы «Карпат» и ранее уже играл во львовском клубе. Также он выступал за молодежные команды «Динамо», «Черноморца» и «Зари». В текущем сезоне УПЛ провел 1 матч.

«Карпаты» с 45 очками лидируют в Первой лиге. Выход команды из отпуска запланирован на 21 января.

Ранее Sport.ua сообщал, что зелено-белые хотят пригласить двух топ-менеджеров из клубов УПЛ.

Пока у «Карпат» есть сложности с проведением тренировочных сборов в Испании, куда команда собиралась отправиться 9 февраля.

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Карпаты Львов Юрий Тлумак Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Заря Луганск инсайд
Источник Sport.ua
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Luigi
Як ви так добре слідкуєте за Карпатами, то мали б знати, що першим новачком зелено-білих був Гудзінський, а не Тлумак
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